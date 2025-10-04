BML 7.81 Decreased By ▼ -0.46 (-5.56%)
Print

AGP continues reshuffling within PAAS

Wasim Iqbal Published October 4, 2025

ISLAMABAD: The Auditor General of Pakistan continued the reshuffling within the Pakistan Audit and Accounts Service on Friday.

Muhammad Tayyab a grade 20 officer, presently Director General (HRM), AGP Office, Islamabad (on 120 days ex-Pakistan leave) is transferred and would remain awaiting posting at PAAA, Islamabad.

Another officer, Muhammad Kamran Khan of grade 20, presently Director General Pakistan Revenues, Sub Office Karachi, is transferred and posted as DG (Audit) Sindh Karachi.

Gondal appointed as AGP

Another grade 20 officer, Muhammad Zahid Zaman presently awaiting posting, is transferred and posted as DG (Audit) federal government.

Israr-ul Haq presently DG (Audit) Works (federal government) is transferred and posted as DG (HRM) AGP Office.

Muhammad Raza Shah, presently DG (Audit) Defence Services (North) Rawalpindi is transferred and posted as DG (Policy) AGP Office. Muhammad Salim Khan DG (Policy) AGP Office, is transferred and posted as DG (Audit), Works Federal Government. While Ghulam Sarwar presently DG Audit federal government is transferred and posted as the DG Audit Defence Services (North).

Mujahid Ali Shaikh, Dg (Audit) Sindh (on 60 days LFP) is transferred and would remain posting at HQ, Karachi.

