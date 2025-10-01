Markets Print 2025-10-01
LME official prices
LONDON: The following were Monday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2671.50 2672.00
3-month 2675.00 2675.50
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 10232.00 10233.00
3-month 10272.00 10275.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2973.50 2974.50
3-month 2930.00 2932.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15060.00 15065.00
3-month 15225.00 15235.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1956.00 1957.00
3-month 1998.00 1999.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
