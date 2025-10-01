Markets Print 2025-10-01
Kibor interbank offered rates
KARACHI: Kibor interbank offered rates on Tuesday (September 30, 2025).
==========================
KIBOR
==========================
Tenor BID OFFER
==========================
1-Week 10.88 11.38
2-Week 10.84 11.34
1-Month 10.83 11.33
3-Month 10.82 11.07
6-Month 10.84 11.09
9-Month 10.80 11.30
1-Year 10.82 11.32
==========================
Data source: SBP
