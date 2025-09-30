PCB announces Quaid-e-Azam Trophy 2025-26
- Tournament runs from October 6 to December 3
The 10-team Quaid-e-Azam Trophy is all set to begin in four cities - Abbottabad, Islamabad, Peshawar and Rawalpindi from Monday, October 6, as the domestic cricket season 2025-26 gets into full swing, the Pakistan Cricket Board (PCB) announced on Tuesday.
The four-day first-class tournament will be played on a single-league round-robin format as a total of nine rounds pencilled in from October 6 to November 26, while the five-day final between the two top teams will take place from 29 November 29 to December 3.
The venues for the 46-match QeA Trophy are Abbottabad Cricket Stadium in Abbottabad, Shoaib Akhtar Stadium in Rawalpindi, Imran Khan Cricket Stadium in Peshawar and Diamond and Marghzar Cricket Grounds in Islamabad. The venue for the final will be announced later.
Four of these venues, except Peshawar, also played host to the previous edition of the Quaid-e-Azam Trophy as well.
The participating teams are Abbottabad, Bahawalpur, FATA, Faisalabad, Islamabad, Karachi Blues, Lahore Whites, Multan, Peshawar and Sialkot.
FATA, Faisalabad, Karachi Blues and Multan have qualified for the QeA Trophy after finishing with the most number of points in the recently concluded Hanif Mohammad Trophy.
In the first round, Sialkot – the defending champions of the tournament – will face Peshawar at the Imran Khan Stadium in a re-match of the previous edition’s final, which the former won by one wicket in a nerve-wrecking contest at the UBL Sports Complex in Karachi.
The squads of each of the 10 teams will be announced in due course.
Quaid-e-Azam Trophy 2025-26 schedule
|Date
|Teams
|Venue
|06-09 Oct
|Abbottabad Region vs Bahawalpur Region
|Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
|06-09 Oct
|Lahore Region Whites vs Islamabad Region
|Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
|06-09 Oct
|Peshawar Region vs Sialkot Region
|Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
|06-09 Oct
|FATA Region vs Multan Region
|Diamond Cricket Ground, Islamabad
|06-09 Oct
|Faisalabad Region vs Karachi Region Blues
|Marghzar Cricket Ground, Islamabad
|12-15 Oct
|Lahore Region Whites vs Abbottabad Region
|Diamond Cricket Ground, Islamabad
|12-15 Oct
|Bahawalpur Region vs Islamabad Region
|Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
|12-15 Oct
|Peshawar Region vs FATA Region
|Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
|12-15 Oct
|Sialkot Region vs Faisalabad Region
|Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
|12-15 Oct
|Karachi Region Blues vs Multan Region
|Marghzar Cricket Ground, Islamabad
|18-21 Oct
|Abbottabad Region vs Islamabad Region
|Marghzar Cricket Ground, Islamabad
|18-21 Oct
|Bahawalpur Region vs Peshawar Region
|Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
|18-21 Oct
|Lahore Region Whites vs Sialkot Region
|Diamond Cricket Ground, Islamabad
|18-21 Oct
|Karachi Region Blues vs FATA Region
|Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
|18-21 Oct
|Multan Region vs Faisalabad Region
|Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
|24-27 Oct
|Peshawar Region vs Abbottabad Region
|Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
|24-27 Oct
|Sialkot Region vs Islamabad Region
|Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
|24-27 Oct
|Multan Region vs Bahawalpur Region
|Diamond Cricket Ground, Islamabad
|24-27 Oct
|Lahore Region Whites vs Karachi Region Blues
|Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
|24-27 Oct
|FATA Region vs Faisalabad Region
|Marghzar Cricket Ground, Islamabad
|30 Oct-02 Nov
|Faisalabad Region vs Peshawar Region
|Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
|30 Oct-02 Nov
|Islamabad Region vs FATA Region
|Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
|30 Oct-02 Nov
|Abbottabad Region vs Sialkot Region
|Diamond Cricket Ground, Islamabad
|30 Oct-02 Nov
|Karachi Region Blues vs Bahawalpur Region
|Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
|30 Oct-02 Nov
|Lahore Region Whites vs Multan Region
|Marghzar Cricket Ground, Islamabad
|05-08 Nov
|Abbottabad Region vs FATA Region
|Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
|05-08 Nov
|Bahawalpur Region vs Sialkot Region
|Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
|05-08 Nov
|Lahore Region Whites vs Faisalabad Region
|Diamond Cricket Ground, Islamabad
|05-08 Nov
|Islamabad Region vs Multan Region
|Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
|05-08 Nov
|Karachi Region Blues vs Peshawar Region
|Marghzar Cricket Ground, Islamabad
|11-14 Nov
|Faisalabad Region vs Islamabad Region
|Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
|11-14 Nov
|Karachi Region Blues vs Abbottabad Region
|Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
|11-14 Nov
|Multan Region vs Sialkot Region
|Marghzar Cricket Ground, Islamabad
|11-14 Nov
|FATA Region vs Bahawalpur Region
|Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
|11-14 Nov
|Peshawar Region vs Lahore Region Whites
|Diamond Cricket Ground, Islamabad
|17-20 Nov
|Abbottabad Region vs Faisalabad Region
|Marghzar Cricket Ground, Islamabad
|17-20 Nov
|Bahawalpur Region vs Lahore Region Whites
|Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
|17-20 Nov
|Islamabad Region vs Karachi Region Blues
|Diamond Cricket Ground, Islamabad
|17-20 Nov
|Peshawar Region vs Multan Region
|Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
|17-20 Nov
|Sialkot Region vs FATA Region
|Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
|23-26 Nov
|Multan Region vs Abbottabad Region
|Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
|23-26 Nov
|Faisalabad Region vs Bahawalpur Region
|Marghzar Cricket Ground, Islamabad
|23-26 Nov
|Lahore Region Whites vs FATA Region
|Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
|23-26 Nov
|Islamabad Region vs Peshawar Region
|Diamond Cricket Ground, Islamabad
|23-26 Nov
|Sialkot Region vs Karachi Region Blues
|Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
|29 Nov - 03 Dec
|QUAID-E-AZAM TROPHY 2025-26 FINAL
