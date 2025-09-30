BML 7.65 Increased By ▲ 0.05 (0.66%)
PCB announces Quaid-e-Azam Trophy 2025-26

  • Tournament runs from October 6 to December 3
BR Web Desk Published September 30, 2025 Updated September 30, 2025 06:54pm

The 10-team Quaid-e-Azam Trophy is all set to begin in four cities - Abbottabad, Islamabad, Peshawar and Rawalpindi from Monday, October 6, as the domestic cricket season 2025-26 gets into full swing, the Pakistan Cricket Board (PCB) announced on Tuesday.

The four-day first-class tournament will be played on a single-league round-robin format as a total of nine rounds pencilled in from October 6 to November 26, while the five-day final between the two top teams will take place from 29 November 29 to December 3.

The venues for the 46-match QeA Trophy are Abbottabad Cricket Stadium in Abbottabad, Shoaib Akhtar Stadium in Rawalpindi, Imran Khan Cricket Stadium in Peshawar and Diamond and Marghzar Cricket Grounds in Islamabad. The venue for the final will be announced later.

Four of these venues, except Peshawar, also played host to the previous edition of the Quaid-e-Azam Trophy as well.

The participating teams are Abbottabad, Bahawalpur, FATA, Faisalabad, Islamabad, Karachi Blues, Lahore Whites, Multan, Peshawar and Sialkot.

FATA, Faisalabad, Karachi Blues and Multan have qualified for the QeA Trophy after finishing with the most number of points in the recently concluded Hanif Mohammad Trophy.

In the first round, Sialkot – the defending champions of the tournament – will face Peshawar at the Imran Khan Stadium in a re-match of the previous edition’s final, which the former won by one wicket in a nerve-wrecking contest at the UBL Sports Complex in Karachi.

The squads of each of the 10 teams will be announced in due course.

Quaid-e-Azam Trophy 2025-26 schedule

Date Teams Venue
06-09 Oct Abbottabad Region vs Bahawalpur Region Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
06-09 Oct Lahore Region Whites vs Islamabad Region Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
06-09 Oct Peshawar Region vs Sialkot Region Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
06-09 Oct FATA Region vs Multan Region Diamond Cricket Ground, Islamabad
06-09 Oct Faisalabad Region vs Karachi Region Blues Marghzar Cricket Ground, Islamabad
12-15 Oct Lahore Region Whites vs Abbottabad Region Diamond Cricket Ground, Islamabad
12-15 Oct Bahawalpur Region vs Islamabad Region Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
12-15 Oct Peshawar Region vs FATA Region Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
12-15 Oct Sialkot Region vs Faisalabad Region Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
12-15 Oct Karachi Region Blues vs Multan Region Marghzar Cricket Ground, Islamabad
18-21 Oct Abbottabad Region vs Islamabad Region Marghzar Cricket Ground, Islamabad
18-21 Oct Bahawalpur Region vs Peshawar Region Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
18-21 Oct Lahore Region Whites vs Sialkot Region Diamond Cricket Ground, Islamabad
18-21 Oct Karachi Region Blues vs FATA Region Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
18-21 Oct Multan Region vs Faisalabad Region Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
24-27 Oct Peshawar Region vs Abbottabad Region Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
24-27 Oct Sialkot Region vs Islamabad Region Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
24-27 Oct Multan Region vs Bahawalpur Region Diamond Cricket Ground, Islamabad
24-27 Oct Lahore Region Whites vs Karachi Region Blues Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
24-27 Oct FATA Region vs Faisalabad Region Marghzar Cricket Ground, Islamabad
30 Oct-02 Nov Faisalabad Region vs Peshawar Region Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
30 Oct-02 Nov Islamabad Region vs FATA Region Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
30 Oct-02 Nov Abbottabad Region vs Sialkot Region Diamond Cricket Ground, Islamabad
30 Oct-02 Nov Karachi Region Blues vs Bahawalpur Region Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
30 Oct-02 Nov Lahore Region Whites vs Multan Region Marghzar Cricket Ground, Islamabad
05-08 Nov Abbottabad Region vs FATA Region Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
05-08 Nov Bahawalpur Region vs Sialkot Region Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
05-08 Nov Lahore Region Whites vs Faisalabad Region Diamond Cricket Ground, Islamabad
05-08 Nov Islamabad Region vs Multan Region Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
05-08 Nov Karachi Region Blues vs Peshawar Region Marghzar Cricket Ground, Islamabad
11-14 Nov Faisalabad Region vs Islamabad Region Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
11-14 Nov Karachi Region Blues vs Abbottabad Region Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
11-14 Nov Multan Region vs Sialkot Region Marghzar Cricket Ground, Islamabad
11-14 Nov FATA Region vs Bahawalpur Region Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
11-14 Nov Peshawar Region vs Lahore Region Whites Diamond Cricket Ground, Islamabad
17-20 Nov Abbottabad Region vs Faisalabad Region Marghzar Cricket Ground, Islamabad
17-20 Nov Bahawalpur Region vs Lahore Region Whites Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
17-20 Nov Islamabad Region vs Karachi Region Blues Diamond Cricket Ground, Islamabad
17-20 Nov Peshawar Region vs Multan Region Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
17-20 Nov Sialkot Region vs FATA Region Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
23-26 Nov Multan Region vs Abbottabad Region Abbottabad Cricket Stadium, Abbottabad
23-26 Nov Faisalabad Region vs Bahawalpur Region Marghzar Cricket Ground, Islamabad
23-26 Nov Lahore Region Whites vs FATA Region Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
23-26 Nov Islamabad Region vs Peshawar Region Diamond Cricket Ground, Islamabad
23-26 Nov Sialkot Region vs Karachi Region Blues Shoaib Akhtar Stadium (KRL), Rawalpindi
29 Nov - 03 Dec QUAID-E-AZAM TROPHY 2025-26 FINAL
PCB Quaid e Azam Trophy

