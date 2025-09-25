Markets Print 2025-09-25
LME official prices
LONDON: The following were Tuesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2645.50 2646.00
3-month 2639.50 2640.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9895.00 9900.00
3-month 9975.00 9978.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2910.00 2910.50
3-month 2875.50 2876.50
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15095.00 15100.00
3-month 15270.00 15275.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1943.00 1945.00
3-month 1988.00 1989.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
