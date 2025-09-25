BML 7.80 Increased By ▲ 0.06 (0.78%)
Markets Print 2025-09-25

Kibor interbank offered rates

KARACHI: Kibor interbank offered rates on Wednesday (September 24, 2025). ==========================...
Published 25 Sep, 2025 05:59am

KARACHI: Kibor interbank offered rates on Wednesday (September 24, 2025).

==========================
           KIBOR
==========================
Tenor        BID     OFFER
==========================
1-Week      10.81    11.31
2-Week      10.80    11.30
1-Month     10.80    11.30
3-Month     10.80    11.05
6-Month     10.80    11.05
9-Month     10.77    11.27
1-Year      10.78    11.28
==========================

Data source: SBP

