Kibor interbank offered rates
KARACHI: Kibor interbank offered rates on Wednesday (September 24, 2025).
==========================
KIBOR
==========================
Tenor BID OFFER
==========================
1-Week 10.81 11.31
2-Week 10.80 11.30
1-Month 10.80 11.30
3-Month 10.80 11.05
6-Month 10.80 11.05
9-Month 10.77 11.27
1-Year 10.78 11.28
==========================
Data source: SBP
