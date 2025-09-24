Markets Print 2025-09-24
LME official prices
LONDON: The following were Monday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2666.50 2667.00
3-month 2663.50 2664.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9921.00 9921.50
3-month 9995.00 9998.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2984.00 2985.00
3-month 2929.00 2930.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15010.00 15020.00
3-month 15240.00 15250.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1963.50 1964.00
3-month 2004.00 2005.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
