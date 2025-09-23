Markets Print 2025-09-23
LME official prices
LONDON: The following were Friday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2689.00 2689.50
3-month 2683.50 2684.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9903.50 9904.00
3-month 9982.00 9983.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2926.50 2927.00
3-month 2896.00 2897.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15130.00 15135.00
3-month 15320.00 15325.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1962.00 1964.00
3-month 2008.00 2009.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
