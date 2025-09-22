BML 7.72 Increased By ▲ 0.58 (8.12%)
Markets Print 2025-09-22

Automart: car prices in Karachi

Recorder Report Published 22 Sep, 2025 06:13am

KARACHI: The prices of different makes and models of cars prevailing in Karachi in the week ended Sunday (September 21, 2025).

=================================================================================
                                                  Prices
Product Description                                          Fully
                                                Standard      A/C          Loaded
                                                   Model     Model          Model
=================================================================================
SUZUKI
---------------------------------------------------------------------------------
Suzuki Alto VXR AGS Upgraded                    3,166,480                       -
Suzuki Alto VXL AGS Upgraded                    3,326,450                       -
Suzuki Alto VXR Upgraded                        2,944,860                       -
Suzuki Cultus VXR                               4,089,490                       -
Suzuki Cultus VXL                               4,359,160                       -
Suzuki Cultus Auto Gear Shift                   4,591,460                       -
Suzuki Ravi Euro ll                             1,975,560                       -
Suzuki Ravi Deckless                            1,899,810                       -
Suzuki Swift GL Manual                          4,460,160                       -
Suzuki Swift GL CVT                             4,605,600                       -
Suzuki Every VX                                 2,912,230                       -
Suzuki Every VXR                                2,965,200                       -
Suzuki Swift GLX CVT                            4,766,190                       -
---------------------------------------------------------------------------------
Honda
---------------------------------------------------------------------------------
Honda BR-V i-VTEC S                             6,429,000                       -
Honda City 1.2L M/T                             4,696,000                       -
Honda City 1.2L CVT                             4,737,000                       -
Honda City 1.5L CVT                             5,439,000                       -
Honda City 1.5L ASPIRE M/T                      5,649,000                       -
Honda City 1.5L ASPIRE CVT                      6,069,000                       -
Honda City 1.5L ASPIRE S CVT                    6,149,000                       -
Honda HR-V e:HEC                                8,999,000                       -
Honda HR-V VTi                                  7,549,000                       -
Honda HR-V VTi-S                                7,799,000                       -
Honda Civic Oriel                               8,834,000                       -
Honda Civic RS                                 10,100,000                       -
---------------------------------------------------------------------------------
Toyota
---------------------------------------------------------------------------------
Toyota Yaris Sedan GLI MT 1.3                   4,649,000                       -
Toyota Yaris Sedan ATIV MT 1.3                  4,829,000                       -
Toyota Yaris Sedan GLI CVT 1.3                  4,809,000                       -
Toyota Yaris Sedan ATIV X CVT 1.5
Black Interior                                  6,449,000                       -
Toyota Yaris Sedan ATIV X CVT 1.5
Beige Interior                                  6,389,000                       -
Toyota Yaris Sedan ATIV CVT 1.3                 5,719,000                       -
Toyota Corolla Altis X Manual 1.6               6,099,000                       -
Toyota Corolla Altis 1.6 X CVT-i                6,699,000                       -
Toyota Corolla Altis X CVT-i 1.8                7,029,000                       -
Toyota Corolla Altis 1.6 X CVT-i
Special Edition                                 7,339,000                       -
Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8
Beige Interior                                  7,669,000                       -
Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8
Black Interior                                  7,709,000                       -
Toyota Hilux Revo G 2.8                        12,329,000                       -
Toyota Hilux Revo V Automatic 2.8              14,279,000                       -
Toyota Hilux Revo G Automatic 2.8              12,939,000                       -
Toyota Hilux E                                 11,379,000                       -
Toyota Hilux Revo Rocco                        14,869,000                       -
Toyota Hilux Revo GR-S                         15,839,000                       -
Toyota Fortuner 2.7 G                          14,939,000                       -
Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4                    18,539,000                       -
Toyota Fortuner 2.7 V                          17,509,000                       -
Toyota Fortuner Legender                       19,569,000                       -
Toyota Fortuner GR-S                           20,499,000                       -
Toyota Corolla Cross 1.8 HEV                    8,535,000                       -
Toyota Corolla Cross 1.8                        7,235,000                       -
Toyota Corolla Cross 1.8 X                      7,935,000                       -
Toyota Corolla Cross 1.8 HEV X                  8,935,000                       -
Toyota Hiace Standard Roof                     13,069,000                       -
Toyota Hiace High Roof Commuter                14,959,000                       -
Toyota Hiace High Roof Tourer                  17,059,000                       -
Toyota Hiace Luxury Wagon
High Grade                                     21,029,000                       -
Toyota Coaster 29 Seater F/L                   26,789,000                       -
Toyota Camry High Grade                        29,990,000                       -
Toyota Prado TX 2.7L                           55,000,000                       -
Toyota Prado VX 2.8L D                         60,000,000                       -
Toyota Land Cruiser ZX Gasoline 3.5L           95,000,000                       -
---------------------------------------------------------------------------------
KIA
---------------------------------------------------------------------------------
KIA SPORTAGE L ALPHA                            8,899,000                       -
KIA SPORTAGE L FWD                             10,499,000                       -
KIA SPORTAGE L HEV                             11,599,000                       -
KIA Picanto 1.0 AT                              4,090,000                       -
KIA Shehzore K2700 Grand Cabin                  7,499,000                       -
KIA Shehzore K2700 King Cabin                   4,479,000                       -
KIA Shehzore K2700 Standard Cabin               4,259,000                       -
KIA Stonic EX+                                  5,999,000                       -
Kia Stonic EX                                   4,862,000                       -
KIA Sorento 3.5 FWD                            13,899,000                       -
KIA Sorento 1.6T HEV FWD                       15,299,000                       -
KIA Sorento 1.6T HEV AWD                       16,699,000                       -
KIA EV5 AIR                                    18,500,000                       -
KIA EV5 EARTH                                  23,500,000                       -
KIA EV9 GT LINE                                43,200,000                       -
KIA Carnival 3.5L V6                           18,200,000                       -
---------------------------------------------------------------------------------
Hyundai
---------------------------------------------------------------------------------
Hyundai H-100 Deckless                          4,345,000                       -
Hyundai H-100 Flat Deck                         4,365,000                       -
Hyundai H-100 High Deck                         4,385,000                       -
Hyundai Elantra Hybrid                          9,895,000                       -
Hyundai Tucson Hybrid Signature                12,240,000                       -
Hyundai Tucson Hybrid Smart                    11,220,000                       -
Hyundai Sonata 2.0                             10,330,000                       -
Hyundai Sonata 2.5                             11,545,000                       -
Hyundai Sonata N Line 2.5 Turbo                16,521,000                       -
Hyundai Santa Fe Signature                     14,295,000                       -
Hyundai Santa Fe Smart                         12,850,000                       -
Hyundai Ioniq 5 EV                             24,999,000                       -
Hyundai Ioniq 6 EV                             23,000,000                       -
Hyundai Staria 3.5 A/T                         11,009,000                       -
---------------------------------------------------------------------------------
Isuzu
---------------------------------------------------------------------------------
Isuzu D-Max Hi Rider M/T                       10,990,000                       -
Isuzu D-Max X Terrain                          13,390,000                       -
Isuzu D-Max V-Auto Plus Double
Cab High Ride                                  10,790,000                       -
Isuzu D-Max V-Cross G A/T                      12,490,000                       -
Isuzu D-Max V-Cross G M/T                      11,890,000                       -
---------------------------------------------------------------------------------
Changan
---------------------------------------------------------------------------------
Changan M9 Sherpa Power 1.2L                    2,349,000                       -
Changan Karvaan Plus 1.2                        3,299,000                       -
Changan Alsvin 1.3L MT Comfort                  4,189,000                       -
Changan Alsvin 1.5L DCT Comfort                 4,649,000                       -
Changan Alsvin 1.5L DCT Lumiere                 4,899,000                       -
Changan Alsvin Black Edition                    4,999,000                       -
Changan Oshan X7 FutureSense 7 Seat             9,299,000                       -
Changan Oshan X7 Comfort                        8,474,000                       -
Changan Oshan X7 FutureSense                    9,149,000                       -
---------------------------------------------------------------------------------
Proton
---------------------------------------------------------------------------------
Proton Saga 1.3L Standard M/T                   3,749,000                       -
Proton Saga 1.3L Ace A/T                        4,099,000                       -
Proton Saga 1.3L Standard A/T                   3,949,000                       -
Proton X70 Executive AWD                        8,799,000                       -
Proton X70 Premium FWD                          9,299,000                       -
---------------------------------------------------------------------------------
DFSK
---------------------------------------------------------------------------------
DFSK C37 Euro V                                 3,500,000                       -
DFSK Glory 580 1.5 CVT                          5,610,000                       -
DFSK Glory 580 1.8 CVT                          5,806,000                       -
DFSK Glory 580 Pro                              6,790,000                       -
---------------------------------------------------------------------------------
Prince
---------------------------------------------------------------------------------
Prince Pearl MT                                 1,850,000                       -
Prince K07 S                                    2,550,000                       -
Prince K01 S                                    2,070,000                       -
---------------------------------------------------------------------------------
Haval
---------------------------------------------------------------------------------
Haval H6 1.5T                                   9,099,000                       -
Haval H6 2.0T AWD                              10,449,000                       -
Haval H6 PHEV                                  12,895,000                       —
Haval H6 HEV                                   11,749,000                       -
Haval Jolion 1.5 T                              7,949,000                       -
Haval Jolion 1.5 HEV                            9,295,000                       -
---------------------------------------------------------------------------------
MG
---------------------------------------------------------------------------------
MG Cyberster GT (Dual)                         29,990,000                       -
MG Cyberster GT (Single)                       26,990,000                       -
MG 4 Essence                                   11,000,000                       -
MG 4 Excite                                     9,900,000                       -
MG 5 EV SE Long Range                          13,490,000                       -
MG HS 2.0T AWD                                  9,299,000                       -
MG HS ESSENCE                                   8,099,000                       -
MG HS PHEV                                      9,899,000                       -
MG HS Trophy                                    8,399,000                       -
MG HS Excite                                    7,199,000                       -
MG ZS EV MCE Essence                           11,000,000                       -
MG ZS EV MCE Long Range                        14,999,000                       -
---------------------------------------------------------------------------------
United
---------------------------------------------------------------------------------
United Bravo Base Grade                         1,500,000                       -
United Alpha 1.0 Manual                         1,849,000                       -
---------------------------------------------------------------------------------
Audi
---------------------------------------------------------------------------------
Audi e-tron 50 Quattro 230 kW                  42,000,000                       -
Audi e-tron 50 Quattro Sportback 230k          44,000,000                       -
Audi e-tron 55 Quattro 300kW                   51,000,000                       -
Audi e-tron GT Standard                        58,000,000                       -
Audi e-tron GT RS                              81,000,000                       -
Audi Q2 1.0 TFS Exclusive Line                  7,250,000                       -
Audi Q2 1.0 TFS Standard Line                   7,050,000                       -
Audi Q8 E-Tron 50 quattro (Electric)           38,500,000                       -
Audi Q8 E-Tron 55 quattro (Electric)           38,950,000                       -
Audi Q8 E-Tron Sportback 50 quattro                                             -
(Electric)                                     42,950,000
Audi Q8 E-Tron Sportback 55 quattro                                             -
(Electric)                                     47,500,000                       -
       1.3L & 1.5L (City, Aspire, BR-V, Civic Filer 50,000 OR 1.8L (Civic) 75,000
=================================================================================

