Markets Print 2025-09-19
LME official prices
LONDON: The following were Wednesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2690.00 2691.00
3-month 2683.00 2683.50
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9893.00 9894.00
3-month 9963.00 9964.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2975.00 2975.50
3-month 2952.00 2952.50
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15050.00 15075.00
3-month 15250.00 15255.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1949.00 1950.00
3-month 1998.50 1999.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
