LME official prices
LONDON: The following were Tuesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2736.00 2736.50
3-month 2717.00 2717.50
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 10071.00 10071.50
3-month 10144.00 10145.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 3018.00 3019.00
3-month 2983.00 2985.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15230.00 15235.00
3-month 15415.00 15420.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1953.00 1953.50
3-month 2001.00 2002.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
