Kibor interbank offered rates
KARACHI: Kibor interbank offered rates on Wednesday (September 17, 2025).
KIBOR
Tenor BID OFFER
1-Week 10.83 11.33
2-Week 10.82 11.32
1-Month 10.81 11.31
3-Month 10.81 11.06
6-Month 10.83 11.08
9-Month 10.79 11.29
1-Year 10.81 11.31
Data source: SBP
