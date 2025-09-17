Markets Print 2025-09-17
LME official prices
LONDON: The following were Monday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2693.00 2693.50
3-month 2694.00 2695.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9985.00 9986.00
3-month 10073.00 10073.50
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2977.00 2979.00
3-month 2950.50 2951.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15280.00 15285.00
3-month 15460.00 15465.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1960.00 1962.00
3-month 2005.50 2006.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
