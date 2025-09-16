Markets Print 2025-09-16
LME official prices
LONDON: The following were Friday official prices. ========================================= ALUMINIUM...
LONDON: The following were Friday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2706.00 2707.00
3-month 2695.00 2695.50
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 10004.00 10004.50
3-month 10068.00 10070.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2948.00 2950.00
3-month 2925.00 2926.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15160.00 15175.00
3-month 15340.00 15345.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1956.00 1957.00
3-month 1998.00 2000.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
Copyright Business Recorder, 2025
Comments