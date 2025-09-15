BoK holds awareness session on Islamic Banking

PESHAWAR: A one-day awareness seminar on Islamic banking was organized by the Bank of Khyber in district Mardan of Khyber Pakhtunkhwa, bringing together religious scholars, business leaders, and representatives from various walks of life.
Speaking at the event, Mufti Fazli Hakeem Head of Shariah Research Department, Muhammad Farooq Khilji, Head of Shariah Compliance Department, Fahad Khan from Retail Banking Group, Sheikh Maltoon Branch Manager Syed Saifullah Jan, Mardan Cantt Branch Manager Israr Ali, and Area Manager Mardan Muhammad Kashif highlighted the importance and benefits of Islamic banking.
Mufti Fazli Hakeem announced that the Bank of Khyber will be fully transformed into an Islamic banking system by 2027.
