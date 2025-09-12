KARACHI: The weather report on Thursday (September 11, 2025) and the forecast for Friday (September 12, 2025)

================================================================== CITIES TODAY TOMORROW ================================================================== Hyderabad 33-26 (ºC) 55-00 (%) 34-26 (ºC) 25-00 (%) Karachi 31-26 (°C) 55-00 (%) 32-26 (°C) 60-00 (%) Lahore 34-26 (°C) 02-00 (%) 34-26 (°C) 03-00 (%) Larkana 37-25 (°C) 03-00 (%) 38-26 (°C) 05-00 (%) Mirpurkhas 33-25 (°C) 80-00 (%) 34-25 (°C) 25-00 (%) Muzaffarabad 32-22 (ºC) 11-00 (%) 32-22 (ºC) 25-00 (%) Peshawar 38-27 (ºC) 02-00 (%) 38-27 (ºC) 03-00 (%) Quetta 34-16 (ºC) 01-00 (%) 34-17 (ºC) 01-00 (%) Rawalpindi 34-25 (ºC) 04-00 (%) 34-25 (ºC) 04-00 (%) Sukkur 37-25 (ºC) 03-00 (%) 37-26 (ºC) 04-00 (%) ================================================================== KARACHI ------------------------------------------------------------------ Sunset: 06:40 pm (Today) Sunrise: 06:16 am (Tomorrow) ==================================================================

Copyright Business Recorder, 2025