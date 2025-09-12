BML 6.65 Decreased By ▼ -0.09 (-1.34%)
BOP 18.73 Increased By ▲ 0.55 (3.03%)
CNERGY 7.18 Increased By ▲ 0.03 (0.42%)
CPHL 102.90 Increased By ▲ 0.66 (0.65%)
DCL 14.35 Increased By ▲ 0.35 (2.5%)
DGKC 240.85 Increased By ▲ 6.74 (2.88%)
FCCL 59.11 Increased By ▲ 0.96 (1.65%)
FFL 18.83 Increased By ▲ 0.40 (2.17%)
GCIL 33.38 Decreased By ▼ -1.12 (-3.25%)
HUBC 197.49 Increased By ▲ 1.99 (1.02%)
KEL 5.52 Decreased By ▼ -0.02 (-0.36%)
KOSM 6.72 Increased By ▲ 0.08 (1.2%)
LOTCHEM 27.31 Increased By ▲ 0.26 (0.96%)
MLCF 107.75 Increased By ▲ 1.25 (1.17%)
NBP 177.80 Increased By ▲ 1.80 (1.02%)
PAEL 55.80 Decreased By ▼ -0.68 (-1.2%)
PIAHCLA 20.00 Increased By ▲ 0.14 (0.7%)
PIBTL 12.98 Increased By ▲ 0.08 (0.62%)
POWER 18.74 Decreased By ▼ -0.10 (-0.53%)
PPL 196.70 Increased By ▲ 5.45 (2.85%)
PREMA 41.95 Increased By ▲ 0.20 (0.48%)
PRL 32.45 Increased By ▲ 0.15 (0.46%)
PTC 25.41 Increased By ▲ 1.17 (4.83%)
SNGP 134.80 Increased By ▲ 2.39 (1.8%)
SSGC 45.70 Decreased By ▼ -0.19 (-0.41%)
TELE 8.16 Decreased By ▼ -0.12 (-1.45%)
TPLP 10.35 Increased By ▲ 0.05 (0.49%)
TREET 25.40 Decreased By ▼ -1.02 (-3.86%)
TRG 63.50 Increased By ▲ 1.47 (2.37%)
WTL 1.56 Decreased By ▼ -0.04 (-2.5%)
BR100 16,053 No Change 0 (0%)
BR30 49,532 No Change 0 (0%)
KSE100 156,141 No Change 0 (0%)
KSE30 47,721 No Change 0 (0%)
Sep 12, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Print Print 2025-09-12

The Weather

Recorder Report Published 12 Sep, 2025 05:54am

KARACHI: The weather report on Thursday (September 11, 2025) and the forecast for Friday (September 12, 2025) 

==================================================================
CITIES                     TODAY                          TOMORROW
==================================================================
Hyderabad         33-26 (ºC) 55-00 (%)        34-26 (ºC) 25-00 (%)
Karachi           31-26 (°C) 55-00 (%)        32-26 (°C) 60-00 (%)
Lahore            34-26 (°C) 02-00 (%)        34-26 (°C) 03-00 (%)
Larkana           37-25 (°C) 03-00 (%)        38-26 (°C) 05-00 (%)
Mirpurkhas        33-25 (°C) 80-00 (%)        34-25 (°C) 25-00 (%)
Muzaffarabad      32-22 (ºC) 11-00 (%)        32-22 (ºC) 25-00 (%)
Peshawar          38-27 (ºC) 02-00 (%)        38-27 (ºC) 03-00 (%)
Quetta            34-16 (ºC) 01-00 (%)        34-17 (ºC) 01-00 (%)
Rawalpindi        34-25 (ºC) 04-00 (%)        34-25 (ºC) 04-00 (%)
Sukkur            37-25 (ºC) 03-00 (%)        37-26 (ºC) 04-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:                       06:40 pm                     (Today)
Sunrise:                      06:16 am                  (Tomorrow)
==================================================================

Copyright Business Recorder, 2025

weather weather report weather forecast pakistan weather

Comments

200 characters

The Weather

Hike in expenditures & tariff: Nepra, consumers question Wapda’s ‘request’

PBS overreports Pakistan’s trade data by USD6.4bn?

Jul, Aug trade performance reviewed: Exports stay stable at USD5.11bn

PM meets Qatari leadership, vows Pakistan’s full support

MoF says not confirmed as yet: IMF may send review mission to Pakistan later this month

Badini point opening, Iran barter trade: Senate panel chides MoC bigwigs for inaction

CDWP clears seven projects worth Rs236bn

Tax returns filing by salaried class: FBR rectifies major error

8,000 USC employees: Rs25.3bn severance package readied

FBR tells SC: Chambers, CAs consulted before inserting Sec 4C in tax law

Read more stories