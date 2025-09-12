Markets Print 2025-09-12
LME official prices
LONDON: The following were Wednesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2623.00 2623.50
3-month 2620.00 2622.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9846.50 9847.00
3-month 9929.00 9930.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2890.00 2892.00
3-month 2871.00 2871.50
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 14930.00 14940.00
3-month 15090.00 15095.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1937.50 1938.00
3-month 1977.00 1978.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
