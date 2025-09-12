BML 6.62 Decreased By ▼ -0.12 (-1.78%)
Markets Print 2025-09-12

LME official prices

LONDON: The following were Wednesday official prices. ========================================= ALUMINIUM...
Recorder Report Published 12 Sep, 2025 05:54am

LONDON: The following were Wednesday official prices.

=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              2623.00         2623.50
3-month           2620.00         2622.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              9846.50         9847.00
3-month           9929.00         9930.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              2890.00         2892.00
3-month           2871.00         2871.50
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash             14930.00        14940.00
3-month          15090.00        15095.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              1937.50         1938.00
3-month           1977.00         1978.00
=========================================

Source: London Metals Exchange.

Copper aluminium ZINC

