2025-09-11
LME official prices
LONDON: The following were Tuesday official prices. ========================================= ALUMINIUM...
LONDON: The following were Tuesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2620.00 2621.00
3-month 2616.50 2617.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9822.00 9822.50
3-month 9905.00 9910.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2876.50 2877.00
3-month 2858.50 2859.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 14960.00 14970.00
3-month 15155.00 15160.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1942.00 1942.50
3-month 1986.00 1987.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
Comments