BML 6.58 Decreased By ▼ -0.11 (-1.64%)
BOP 18.65 Decreased By ▼ -1.01 (-5.14%)
CNERGY 7.16 Increased By ▲ 0.01 (0.14%)
CPHL 101.32 Increased By ▲ 5.74 (6.01%)
DCL 14.12 Decreased By ▼ -0.27 (-1.88%)
DGKC 240.00 Decreased By ▼ -0.12 (-0.05%)
FCCL 58.99 Increased By ▲ 0.56 (0.96%)
FFL 18.62 Decreased By ▼ -0.04 (-0.21%)
GCIL 32.20 Increased By ▲ 0.25 (0.78%)
HUBC 197.39 Increased By ▲ 1.87 (0.96%)
KEL 5.62 Decreased By ▼ -0.13 (-2.26%)
KOSM 6.71 Decreased By ▼ -0.03 (-0.45%)
LOTCHEM 25.48 Increased By ▲ 2.32 (10.02%)
MLCF 107.13 Increased By ▲ 0.07 (0.07%)
NBP 177.30 Increased By ▲ 1.35 (0.77%)
PAEL 54.50 Decreased By ▼ -1.08 (-1.94%)
PIAHCLA 20.10 Increased By ▲ 0.21 (1.06%)
PIBTL 12.90 Decreased By ▼ -0.19 (-1.45%)
POWER 18.70 Decreased By ▼ -0.35 (-1.84%)
PPL 196.20 Increased By ▲ 3.62 (1.88%)
PREMA 42.00 Increased By ▲ 0.41 (0.99%)
PRL 32.37 Increased By ▲ 0.03 (0.09%)
PTC 24.65 Increased By ▲ 0.50 (2.07%)
SNGP 134.90 Increased By ▲ 3.41 (2.59%)
SSGC 44.60 Increased By ▲ 2.35 (5.56%)
TELE 8.08 Increased By ▲ 0.03 (0.37%)
TPLP 10.34 Decreased By ▼ -0.05 (-0.48%)
TREET 25.20 Increased By ▲ 0.70 (2.86%)
TRG 62.35 Increased By ▲ 3.76 (6.42%)
WTL 1.57 Increased By ▲ 0.05 (3.29%)
BR100 16,170 Increased By 41.9 (0.26%)
BR30 49,834 Increased By 428.8 (0.87%)
KSE100 157,021 Increased By 457.3 (0.29%)
KSE30 48,080 Increased By 84.3 (0.18%)
Sep 11, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-09-11

Lahore Paper Market Rates

LAHORE: Paper market rates in rupees on Wednesday (September 10, 2025). =======================================...
Recorder Report Published 11 Sep, 2025 06:18am

LAHORE: Paper market rates in rupees on Wednesday (September 10, 2025).

=======================================
Offset Paper
=======================================
Indonesia (per Ream)
---------------------------------------
23x36              75             8,000
27x34              75             8,900
25x35.5            75             8,600
30x40              75            11,700
---------------------------------------
Art Paper                        per kg
---------------------------------------
China
---------------------------------------
Nivea              105-150          360
All size           210-350          360
---------------------------------------
Art Card
---------------------------------------
Indonesia Ivory Card GSM     Per packet
---------------------------------------
22x28              210             5000
22x28              235             5400
22x28              300             7300
---------------------------------------
Sticker                      Per Packet
---------------------------------------
Lintac Indonesia                 10,500
China Sticker Prime                4100
---------------------------------------
Photo copy paper
---------------------------------------
Indonesia
---------------------------------------
(A4 Size)                    Per Packet
---------------------------------------
BLC                70               860
---------------------------------------
Offset Paper                     Per Kg
---------------------------------------
Packages
---------------------------------------
                   70,75,80         380
---------------------------------------
Flying High Finish
---------------------------------------
All sizes                           217
=======================================

Copyright Business Recorder, 2025

