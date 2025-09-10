Markets Print 2025-09-10
LME official prices
LONDON: The following were Monday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2613.00 2613.50
3-month 2610.00 2612.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9810.00 9810.50
3-month 9890.00 9895.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2884.00 2884.50
3-month 2864.00 2865.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15090.00 15095.00
3-month 15260.00 15265.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1945.00 1946.00
3-month 1992.00 1993.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
