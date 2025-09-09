Markets Print 2025-09-09
LME official prices
LONDON: The following were Friday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2615.50 2616.00
3-month 2612.00 2613.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9880.50 9881.00
3-month 9947.00 9948.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2889.00 2889.50
3-month 2864.50 2865.50
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15105.00 15110.00
3-month 15275.00 15280.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1953.00 1954.00
3-month 1995.00 1997.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
