Philippines awards $440mn T-bill offer

MANILA: Following are the results of the Philippine Bureau of the Treasury’s (BTr) auction of T-bills on Monday:

BTr fully awards offer of 25 billion pesos ($440 million)

Tenders total 156.4 billion pesos

BTr awards 8.5 billion pesos of 91-day T-bills at avg rate of 5.046% versus previous auction avg of 5.173%

BTr awards 8.5 billion pesos of 182-day T-bills at avg rate of 5.222% versus previous auction avg of 5.323%

BTr awards 8 billion pesos of 364-day T-bills at avg rate of 5.376% versus previous auction avg of 5.457%