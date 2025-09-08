BML 6.23 Decreased By ▼ -0.04 (-0.64%)
BOP 19.64 Decreased By ▼ -0.05 (-0.25%)
CNERGY 7.25 Decreased By ▼ -0.02 (-0.28%)
CPHL 96.62 Increased By ▲ 0.44 (0.46%)
DCL 15.05 Increased By ▲ 1.30 (9.45%)
DGKC 241.95 Increased By ▲ 4.54 (1.91%)
FCCL 60.66 Increased By ▲ 0.27 (0.45%)
FFL 19.00 Increased By ▲ 0.28 (1.5%)
GCIL 32.25 Increased By ▲ 0.99 (3.17%)
HUBC 199.06 Increased By ▲ 12.99 (6.98%)
KEL 5.53 Increased By ▲ 0.19 (3.56%)
KOSM 6.79 Decreased By ▼ -0.11 (-1.59%)
LOTCHEM 22.00 Decreased By ▼ -0.12 (-0.54%)
MLCF 112.50 Increased By ▲ 3.17 (2.9%)
NBP 173.25 Increased By ▲ 1.27 (0.74%)
PAEL 56.50 Increased By ▲ 3.24 (6.08%)
PIAHCLA 20.00 Decreased By ▼ -0.02 (-0.1%)
PIBTL 13.30 Increased By ▲ 0.05 (0.38%)
POWER 20.15 Increased By ▲ 0.05 (0.25%)
PPL 189.30 Increased By ▲ 2.56 (1.37%)
PREMA 41.24 Decreased By ▼ -0.21 (-0.51%)
PRL 33.08 Increased By ▲ 0.48 (1.47%)
PTC 23.70 Increased By ▲ 0.13 (0.55%)
SNGP 123.70 Increased By ▲ 2.21 (1.82%)
SSGC 41.37 Increased By ▲ 0.58 (1.42%)
TELE 8.19 Increased By ▲ 0.03 (0.37%)
TPLP 10.58 Increased By ▲ 0.15 (1.44%)
TREET 24.35 Increased By ▲ 0.05 (0.21%)
TRG 58.88 Decreased By ▼ -0.59 (-0.99%)
WTL 1.45 Increased By ▲ 0.01 (0.69%)
BR100 15,950 Increased By 134.1 (0.85%)
BR30 49,522 Increased By 1238 (2.56%)
KSE100 155,591 Increased By 1314.1 (0.85%)
KSE30 47,484 Increased By 421.2 (0.89%)
Philippines awards $440mn T-bill offer

  • Tenders total 156.4 billion pesos
Reuters Published 08 Sep, 2025 10:34am

MANILA: Following are the results of the Philippine Bureau of the Treasury’s (BTr) auction of T-bills on Monday:

  • BTr fully awards offer of 25 billion pesos ($440 million)

  • Tenders total 156.4 billion pesos

  • BTr awards 8.5 billion pesos of 91-day T-bills at avg rate of 5.046% versus previous auction avg of 5.173%

  • BTr awards 8.5 billion pesos of 182-day T-bills at avg rate of 5.222% versus previous auction avg of 5.323%

  • BTr awards 8 billion pesos of 364-day T-bills at avg rate of 5.376% versus previous auction avg of 5.457%

