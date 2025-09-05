Markets Print 2025-09-05
LME official prices
LONDON: The following were Thursday official prices. ========================================= ALUMINIUM...
LONDON: The following were Thursday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2616.00 2617.00
3-month 2614.00 2614.50
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9872.00 9873.00
3-month 9952.00 9953.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2887.00 2888.00
3-month 2865.00 2865.50
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15100.00 15110.00
3-month 15285.00 15295.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1957.50 1958.00
3-month 2001.00 2002.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
Copyright Business Recorder, 2025
Comments
Comments are closed.