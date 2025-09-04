Markets Print 2025-09-04
LME official prices
LONDON: The following were Friday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2614.00 2615.00
3-month 2611.00 2612.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9773.00 9773.50
3-month 9861.00 9862.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2873.00 2874.00
3-month 2851.00 2852.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15095.00 15100.00
3-month 15295.00 15300.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1945.00 1947.00
3-month 1991.00 1993.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
