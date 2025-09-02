Markets Print 2025-09-02
LME official prices
LONDON: The following were Friday official prices. ========================================= ALUMINIUM...
LONDON: The following were Friday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2620.00 2621.00
3-month 2615.00 2615.50
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9804.00 9805.00
3-month 9875.00 9877.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2815.00 2815.50
3-month 2814.00 2815.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15180.00 15190.00
3-month 15375.00 15380.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1942.00 1943.00
3-month 1986.00 1987.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
Copyright Business Recorder, 2025
Comments