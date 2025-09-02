KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (September 01, 2025).
PORT QASIM INTELLIGENC
Berth Ship Working Agent Berthing
No. Date
OP-1 M.T Mardan Disc Pakistan Nation 31-08-2025
Crude Oil Ship
OP-2 Wan Dis/Load Riazed 31-08-2025
Hai 626 Containers
B-11/B-12 Xing Shou Disc Seahawks 31-08-2025
Hai General Asia Global
Cargo
B-13/B-14 Pacifc Load Bull Shipping 31-08-2025
Advance Clinkers Agencies
B-14/B-15 Taxidiara Disc (Dap) Bull Shipping 24-08-2025
Agencies
B-16/B-17 Al Jubail Disc Mackinnon 31-08-2025
Vehicles& Mackenzie &
Accessories Co Of Pakistan
Alongside WEST Wharf
B-21 Sana Load Rice Teadelink 30-08-2025
B-24 Saehan Disc/ Estwind Sip 31-08-2025
Marina Base Oil Company
B-24 Saehan Disc/ Estwind Sip 31-08-2025
Marina Chemical Company
B-25 Fiora - Ocean World 31-08-2025
B-28/B-29 Xin Chang Dis/Load Cosco Shipping 29-08-2025
Shu Containers Line Pak
B-29/B-30 Folk Jubail Dis/Load Sea World 31-08-2025
Containers
Alongside SOUTH Wharf
Sopt-2 Ts Keelung Dis/Load Sharaf Shipping 31-08-2025
Containers Agency
Sopt-3 Cma Cgm Dis/Load Cma Cgm 31-08-2025
Figaro Containers Pakistan
Expected Sailing
Name of Expected Expected Arrival Agent
Vessel Date Cargo
Folk Jubil 01-09-2025 Dis/Load Sea World
Containers
Expected Arrivals
Jin Shun He 01-09-2025 D/L Container Cma Cgm Pakistan
Kmtcchennal 01-09-2025 D/L Container United Marine
Agencies
Uafl Liberty 01-09-2025 D/L Container Golden Shipping
Lines
M.T Shalamar 02-09-2025 D/73000 Pakistan National
Crude Oil Ship
Zhong Gu 02-09-2025 D/L Container Sharaf Shipping
Hang Zhou Agency
Hong Li Yuan Yang 02-09-2025 D/L Container Freight Connection
Pakistan
X-Press Salween 02-09-2025 D/L Container X-Press Feeders
Ship Agency Pak
Carl Schulte 02-09-2025 D/L Container Ocean Network
Express Pak
Oocl Le Havre 02-09-2025 D/L Container Oocl Pakistan
Hui Fa 02-09-2025 D/L Container Merchant Shipping
Kiran 02-09-2025 D/59385 Seahawks
Bosphorus General Cargo Asia Global
Ship Sailed
Name of Departure Ships Departures Agent
Vessel Date Cargo
M.T Shalamar 01-09-2025 Tanker -
Oocl Jakarta 01-09-2025 Container Ship -
Bulk Bequia 01-09-2025 Clinkers -
Melbourne
Bridge 01-09-2025 Container Ship -
Seaspan Santos 01-09-2025 Container Ship -
Oriental Gerbera 01-19-2025 Tanker -
PORT QASIM INTELLIGENCE
Berth Vessel Working Agent Berthing
Date
MULTI PURPOSE TERMINAL
MW-4 Sea Falcon Coal Ocean August 28th, 2025
World
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
PIBT Meghna Coal Trade To August 30th, 2025
Rose Shore
LIQUID CARGO TERMINAL
LCT Bentley-1 Palm oil Alpine August 31st, 2025
FOTCO OIL TERMINAL
FOTCO Cartagena Gasoline Alpine August 31st, 2025
ENGRO ELENGY TERMINAL
EETL AL- LNG GSA August 31st, 2025
Sakhamah
ENGRO VOPAK TERMINAL
EVTL Maya Gas LPG Merchant Aug 31st, 2025
Marine
DEPARTURE
Vessel Commodity Ship Agent Departure Date
EXPECTED Departures
Sea Falcon Coal Ocean World September 1st, 2025
OUTERANCHORAGE
MSC Capri Container MSC PAK September 1st, 2025
Galini Coal Trade To Shore Waiting for Berths
IVS Windsor Coal Ocean World -do-
IDI Gas oil Trans Marine -do-
Nakhal Silver Palm oil Alpine -do-
EXPECTED ARRIVAL
X-Press
Salween Container GAC September 1st, 2025
Seaspan Container GAC -do-
Carl Schulte Container GAC -do-
GFS Juno Container GAC September 2nd, 2025
MSC Pratiti Container MSC PAK -do-
