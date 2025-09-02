BML 5.62 Decreased By ▼ -0.03 (-0.53%)
Sep 02, 2025
Markets Print 2025-09-02

Shipping Intelligence

Recorder Report Published 02 Sep, 2025 06:12am

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (September 01, 2025).

=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENC
=============================================================================
Berth             Ship           Working        Agent                Berthing
No.                                                                      Date
=============================================================================
OP-1              M.T Mardan     Disc           Pakistan Nation    31-08-2025
                                 Crude Oil      Ship
OP-2              Wan            Dis/Load       Riazed             31-08-2025
                  Hai 626        Containers
B-11/B-12         Xing Shou      Disc           Seahawks           31-08-2025
                  Hai            General        Asia Global
                                 Cargo
B-13/B-14         Pacifc         Load           Bull Shipping      31-08-2025
                  Advance        Clinkers       Agencies
B-14/B-15         Taxidiara      Disc (Dap)     Bull Shipping      24-08-2025
                                                Agencies
B-16/B-17         Al Jubail      Disc           Mackinnon          31-08-2025
                                 Vehicles&      Mackenzie &
                                 Accessories    Co Of Pakistan
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-21              Sana           Load Rice      Teadelink          30-08-2025
B-24              Saehan         Disc/          Estwind Sip        31-08-2025
                  Marina         Base Oil       Company
B-24              Saehan         Disc/          Estwind Sip        31-08-2025
                  Marina         Chemical       Company
B-25              Fiora          -              Ocean World        31-08-2025
B-28/B-29         Xin Chang      Dis/Load       Cosco Shipping     29-08-2025
                  Shu            Containers     Line Pak
B-29/B-30         Folk Jubail    Dis/Load       Sea World          31-08-2025
                                 Containers
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sopt-2            Ts Keelung     Dis/Load       Sharaf Shipping    31-08-2025
                                 Containers     Agency
Sopt-3            Cma Cgm        Dis/Load       Cma Cgm            31-08-2025
                  Figaro         Containers     Pakistan
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of           Expected       Expected Arrival                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
Folk Jubil        01-09-2025     Dis/Load                           Sea World
                                 Containers
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
Jin Shun He       01-09-2025     D/L Container               Cma Cgm Pakistan
Kmtcchennal       01-09-2025     D/L Container                  United Marine
                                                                     Agencies
Uafl Liberty      01-09-2025     D/L Container                Golden Shipping
                                                                        Lines
M.T Shalamar      02-09-2025     D/73000                    Pakistan National
                                 Crude Oil                               Ship
Zhong Gu          02-09-2025     D/L Container                Sharaf Shipping
Hang Zhou                                                              Agency
Hong Li Yuan Yang 02-09-2025     D/L Container             Freight Connection
                                                                     Pakistan
X-Press Salween   02-09-2025     D/L Container                X-Press Feeders
                                                              Ship Agency Pak
Carl Schulte      02-09-2025     D/L Container                  Ocean Network
                                                                  Express Pak
Oocl Le Havre     02-09-2025     D/L Container                  Oocl Pakistan
Hui Fa            02-09-2025     D/L Container              Merchant Shipping
Kiran             02-09-2025     D/59385                             Seahawks
Bosphorus                        General Cargo                    Asia Global
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of           Departure      Ships Departures                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
M.T Shalamar      01-09-2025     Tanker                                     -
Oocl Jakarta      01-09-2025     Container Ship                             -
Bulk Bequia       01-09-2025     Clinkers                                   -
Melbourne
Bridge            01-09-2025     Container Ship                             -
Seaspan Santos    01-09-2025     Container Ship                             -
Oriental Gerbera  01-19-2025     Tanker                                     -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth             Vessel         Working        Agent                Berthing
                                                                         Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-4              Sea Falcon     Coal           Ocean       August 28th, 2025
                                                World
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT              Meghna         Coal           Trade To    August 30th, 2025
                  Rose                          Shore
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT               Bentley-1      Palm oil       Alpine      August 31st, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO             Cartagena      Gasoline       Alpine      August 31st, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO ELENGY TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EETL              AL-            LNG            GSA         August 31st, 2025
                  Sakhamah
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL              Maya Gas       LPG            Merchant       Aug 31st, 2025
                                                Marine
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel            Commodity      Ship Agent                    Departure Date
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Sea Falcon        Coal           Ocean World              September 1st, 2025
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
MSC Capri         Container      MSC PAK                  September 1st, 2025
Galini            Coal           Trade To Shore            Waiting for Berths
IVS Windsor       Coal           Ocean World                             -do-
IDI               Gas oil        Trans Marine                            -do-
Nakhal Silver     Palm oil       Alpine                                  -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
X-Press
Salween           Container      GAC                      September 1st, 2025
Seaspan           Container      GAC                                     -do-
Carl Schulte      Container      GAC                                     -do-
GFS Juno          Container      GAC                      September 2nd, 2025
MSC Pratiti       Container      MSC PAK                                 -do-
=============================================================================

Shipping Intelligence

