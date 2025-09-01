BML 5.67 Increased By ▲ 0.02 (0.35%)
BOP 16.58 Increased By ▲ 1.51 (10.02%)
CNERGY 7.33 Increased By ▲ 0.11 (1.52%)
CPHL 90.35 Increased By ▲ 0.96 (1.07%)
DCL 13.70 Increased By ▲ 0.07 (0.51%)
DGKC 207.70 Increased By ▲ 0.23 (0.11%)
FCCL 56.00 Increased By ▲ 0.63 (1.14%)
FFL 17.12 Increased By ▲ 0.35 (2.09%)
GCIL 28.59 Increased By ▲ 0.48 (1.71%)
HUBC 165.00 Increased By ▲ 0.73 (0.44%)
KEL 5.42 Increased By ▲ 0.10 (1.88%)
KOSM 7.09 Increased By ▲ 0.38 (5.66%)
LOTCHEM 22.10 Increased By ▲ 0.15 (0.68%)
MLCF 101.80 Decreased By ▼ -0.88 (-0.86%)
NBP 152.61 Increased By ▲ 4.18 (2.82%)
PAEL 51.90 Increased By ▲ 4.14 (8.67%)
PIAHCLA 19.70 Increased By ▲ 0.18 (0.92%)
PIBTL 13.11 Increased By ▲ 0.32 (2.5%)
POWER 17.17 Increased By ▲ 0.17 (1%)
PPL 178.18 Increased By ▲ 0.87 (0.49%)
PREMA 42.15 Increased By ▲ 1.99 (4.96%)
PRL 31.82 Increased By ▲ 1.19 (3.89%)
PTC 22.85 Increased By ▲ 0.05 (0.22%)
SNGP 115.45 Increased By ▲ 0.86 (0.75%)
SSGC 40.90 Increased By ▲ 0.88 (2.2%)
TELE 8.18 Increased By ▲ 0.09 (1.11%)
TPLP 10.48 Increased By ▲ 0.29 (2.85%)
TREET 24.34 Increased By ▲ 0.62 (2.61%)
TRG 56.85 Decreased By ▼ -0.26 (-0.46%)
WTL 1.46 Increased By ▲ 0.01 (0.69%)
BR100 15,211 Increased By 126.7 (0.84%)
BR30 44,521 Increased By 508.8 (1.16%)
KSE100 149,567 Increased By 948.9 (0.64%)
KSE30 45,525 Increased By 276.9 (0.61%)
Sep 01, 2025
Markets

Philippines awards $442mn T-bill offer

Reuters Published 01 Sep, 2025 11:30am

MANILA: Following are the results of the Philippine Bureau of the Treasury’s (BTr) auction of T-bills on Monday:

  • BTr fully awards 25 billion Philippine pesos ($442 million)

  • Tenders total 125.5 billion pesos * BTr awards 8.5 billion pesos of 91-day T-bills at avg rate of 5.173% versus previous auction avg of 5.195%

  • BTr awards 8.5 billion pesos of 182-day T-bills at avg rate of 5.323% versus previous auction avg of 5.398%

  • BTr awards 8 billion pesos of 364-day T-bills at avg rate of 5.457% versus previous auction avg of 5.522%

Philippine Bureau of the Treasury

