Philippines awards $442mn T-bill offer

MANILA: Following are the results of the Philippine Bureau of the Treasury’s (BTr) auction of T-bills on Monday:

BTr fully awards 25 billion Philippine pesos ($442 million)

Tenders total 125.5 billion pesos * BTr awards 8.5 billion pesos of 91-day T-bills at avg rate of 5.173% versus previous auction avg of 5.195%

BTr awards 8.5 billion pesos of 182-day T-bills at avg rate of 5.323% versus previous auction avg of 5.398%

BTr awards 8 billion pesos of 364-day T-bills at avg rate of 5.457% versus previous auction avg of 5.522%