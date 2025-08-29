Markets Print 2025-08-29
LME official prices
LONDON: The following were Wednesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2616.00 2618.00
3-month 2616.00 2616.50
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9681.00 9682.00
3-month 9772.00 9773.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2774.50 2775.00
3-month 2785.00 2785.50
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 14910.00 14925.00
3-month 15120.00 15125.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1947.00 1949.00
3-month 1992.50 1993.50
=========================================
Source: London Metals Exchange.
Copyright Business Recorder, 2025
