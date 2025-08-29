BML 5.81 Increased By ▲ 0.52 (9.83%)
BOP 14.26 Increased By ▲ 0.03 (0.21%)
CNERGY 6.98 Increased By ▲ 0.06 (0.87%)
CPHL 88.57 Increased By ▲ 1.27 (1.45%)
DCL 12.89 Increased By ▲ 0.34 (2.71%)
DGKC 188.61 Increased By ▲ 3.20 (1.73%)
FCCL 51.07 Increased By ▲ 0.25 (0.49%)
FFL 16.79 Increased By ▲ 0.11 (0.66%)
GCIL 27.78 Increased By ▲ 0.22 (0.8%)
HUBC 162.85 Decreased By ▼ -1.36 (-0.83%)
KEL 5.17 Increased By ▲ 0.19 (3.82%)
KOSM 6.75 Increased By ▲ 0.05 (0.75%)
LOTCHEM 21.60 Decreased By ▼ -0.05 (-0.23%)
MLCF 95.86 Increased By ▲ 1.71 (1.82%)
NBP 149.03 Increased By ▲ 0.47 (0.32%)
PAEL 46.83 Increased By ▲ 1.77 (3.93%)
PIAHCLA 19.80 Increased By ▲ 0.04 (0.2%)
PIBTL 12.16 Increased By ▲ 1.11 (10.05%)
POWER 15.90 Increased By ▲ 0.25 (1.6%)
PPL 177.54 Increased By ▲ 0.87 (0.49%)
PREMA 40.91 Increased By ▲ 0.11 (0.27%)
PRL 30.39 Decreased By ▼ -0.68 (-2.19%)
PTC 23.09 Decreased By ▼ -0.13 (-0.56%)
SNGP 115.15 Decreased By ▼ -0.46 (-0.4%)
SSGC 40.15 Decreased By ▼ -1.90 (-4.52%)
TELE 8.13 Increased By ▲ 0.14 (1.75%)
TPLP 10.35 Decreased By ▼ -0.34 (-3.18%)
TREET 23.80 Increased By ▲ 0.19 (0.8%)
TRG 57.22 Increased By ▲ 1.34 (2.4%)
WTL 1.44 Increased By ▲ 0.01 (0.7%)
BR100 14,972 No Change 0 (0%)
BR30 43,025 No Change 0 (0%)
KSE100 147,795 Increased By 451.5 (0.31%)
KSE30 45,018 Increased By 141.1 (0.31%)
Markets Print 2025-08-29

LME official prices

LONDON: The following were Wednesday official prices. ========================================= ALUMINIUM...
Recorder Report Published 29 Aug, 2025 05:52am

LONDON: The following were Wednesday official prices.

=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              2616.00         2618.00
3-month           2616.00         2616.50
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              9681.00         9682.00
3-month           9772.00         9773.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              2774.50         2775.00
3-month           2785.00         2785.50
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash             14910.00        14925.00
3-month          15120.00        15125.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT              BID           OFFER
-----------------------------------------
Cash              1947.00         1949.00
3-month           1992.50         1993.50
=========================================

Source: London Metals Exchange.

Copyright Business Recorder, 2025

