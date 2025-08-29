BML 5.68 Decreased By ▼ -0.13 (-2.24%)
Markets Print 2025-08-29

Shipping Intelligence

Recorder Report Published 29 Aug, 2025 05:52am

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (August 28, 2025).

=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENC
=============================================================================
Berth             Ship           Working        Agent                Berthing
No.                                                                      Date
=============================================================================
OP-1              Seaclipper     Disc Mogas     Alpine Marine      27-08-2025
                                                Services
OP-2              Evidiki        (H.S.F.O.)     Alpine Marine      21-08-2025
                                                Services
OP-3              Nave Atropos   Disc Mogas     Gac Pakistan       23-08-2025
B-1               Shamrock       Load Ethanol   Eastwind Shipping
                  Jupiter                       Company            27-08-2025
B-6-/B-7          Msc            Dis/Load       Msc Agency         28-08-2025
                  Falcon III     Containers     Pakistan
B-11/B-12         Indigo         Load           Gearbulk           20-08-2025
                  Breeze         Clinkers       Shipping
B-10/B-11         Bulk           Load           Gearbulk           26-08-2025
                  Bequia         Clinkers       Shipping
B-13/B-14         Ivs            Load           Cargo Shipping &
                  Progress       Clinkers       Logistics          28-08-2025
B-14/B-15         Taxidiara      Disc (Dap)     Bull Shipping      24-08-2025
                                                Agencies
B-13/B-14         Vsc Pollux     Disc Lentils   Seatrade           06-08-2025
                                                Shipping
Nmb-1             Al Danish 1    LoadRice       N.S.Shipping       04-08-2025
                                                Line
Nmb-2             Reza           Load Rice      Al Faizan          11-08-2025
                                                Intenational
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-21              Jasmin         Load Rice      Ocean World        15-08-2025
B-27/B-26         Hui fa         Dis/Load       Mrechant           26-08-2025
                                 Containers     Shipping
B-28/B-29         Koi Da Hong    Dis/Load       Yaasees Shippin    26-08-2025
                  Zhou           Containers     Lines
B-29/B-30         Al Hadbaa      Dis/Load       Crystal Global     27-08-2025
                                 Containers
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sopt-2            Msc            D/L Empty      Msc Agency         27-08-2025
                  Francesca      Containers     Pakistan
Sopt-4            Oocl Atlanta   Dis/Load       Cosco Shipping     27-08-2025
                                 Containers     Line Pak
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of           Expected       Expected Arrival                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
Msc Falcon III    28-08-2025     Dis/Load       Msc Agency
                                 Containers     Pakistan
Kai Da Hong       28-08-2025     Dis/Load       Yaasees Shipping
Zhou                             Containers                             Lines
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
Oocl jakarta      28-08-2025     D/L Container                  Oocl Pakistan
Hua Chuang 66     28-08-2025     D/L Container                        Cma Cgm
                                                                     Pakistan
Oriental          29-08-2025     D/6500 Chemical                  Estwind Sip
Gerbera                                                               Company
Apl Antwerp       29-08-2025     D/L Container                        Cma Cgm
                                                                     Pakistan
Mol Presence      29-08-2025     D/L Container                  Ocean Network
                                                             Express Pakistan
Seaspan           29-08-2025     D/L Container                  United Marine
Breeze                                                               Agencies
Xin Chang Shu     29-08-2025     D/L Container             Cosco Shiping Line
Jin Shun He       29-08-2025     D/L Container               Cma Cgm Pakistan
Tb Fengze         29-08-2025     D/L Container                   Tasamarine &
                                                                    Logistics
Sana              28-08-2025     L/1750 Rize                        Tradelink
                                                                International
Pacific           28-08-2025     L/55000 Clinkers               Bulk Shipping
Advance                                                              Agencies
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of           Departure      Ships Departures                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
MscClea           28-08-2025     Container Ship                             -
Yuan Xiang
Fa Zhan           28-08-2025     Container Ship                             -
Ts Chennai        28-08-2025     Container Ship                             -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth             Vessel         Working        Agent                Berthing
                                                                         Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1              Nil
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT              Lia            Coal           Trade To    August 25th, 2025
                                                Shore
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT               PM Duke        Palm-oline     Alpine      August 27th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO             Sofia-II       LSFO           Alpine      August 26th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
GRAIN & FERTILIZER TEMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FAP               Salt Lake      Soya Bean      East Wind   August 26th, 2025
                                 Seed
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel            Commodity      Ship Agent                    Departure Date
=============================================================================
Hansa Africa      Container      GAC                        August 28th, 2025
Sinar Torja       LPG            Alpine                                  -do-
Mraikh            LNG            GSA                                     -do-
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Sofia-II          LSFO           Alpine                     August 28th, 2025
Lia               Coal           Trade To Shore                          -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
AN-61             LPG            Universal Shipp            August 28th, 2025
Bolan             Mogas          Alpine                                  -do-
Zhong Chang
Hong Sheng        Coal           Trade To Shore                          -do-
Meghna Rose       Coal           Trade To Shore            Waiting for Berths
Galini            Coal           Trade To Shore                          -do-
IVS Windsor       Coal           Ocean World                             -do-
Solar Roma        Palm oline     Alpine                                  -do-
Bentley-1         Palm oil       Alpine                                  -do-
Cartagena         Gasoline       Alpine                                  -do-
IDI               Gas oil        Trans Marine                            -do-
EVA Fukuoka       Chemicals      East Wind                               -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
Sea Falcon        Coal           Trade To Shore             August 28th, 2025
MSC Falcon-III    Container      MSC PAK                                 -do-
MSC Capri         Container      MSC PAK                    August 29th, 2025
=============================================================================

