KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (August 28, 2025).
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENC
=============================================================================
Berth Ship Working Agent Berthing
No. Date
=============================================================================
OP-1 Seaclipper Disc Mogas Alpine Marine 27-08-2025
Services
OP-2 Evidiki (H.S.F.O.) Alpine Marine 21-08-2025
Services
OP-3 Nave Atropos Disc Mogas Gac Pakistan 23-08-2025
B-1 Shamrock Load Ethanol Eastwind Shipping
Jupiter Company 27-08-2025
B-6-/B-7 Msc Dis/Load Msc Agency 28-08-2025
Falcon III Containers Pakistan
B-11/B-12 Indigo Load Gearbulk 20-08-2025
Breeze Clinkers Shipping
B-10/B-11 Bulk Load Gearbulk 26-08-2025
Bequia Clinkers Shipping
B-13/B-14 Ivs Load Cargo Shipping &
Progress Clinkers Logistics 28-08-2025
B-14/B-15 Taxidiara Disc (Dap) Bull Shipping 24-08-2025
Agencies
B-13/B-14 Vsc Pollux Disc Lentils Seatrade 06-08-2025
Shipping
Nmb-1 Al Danish 1 LoadRice N.S.Shipping 04-08-2025
Line
Nmb-2 Reza Load Rice Al Faizan 11-08-2025
Intenational
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-21 Jasmin Load Rice Ocean World 15-08-2025
B-27/B-26 Hui fa Dis/Load Mrechant 26-08-2025
Containers Shipping
B-28/B-29 Koi Da Hong Dis/Load Yaasees Shippin 26-08-2025
Zhou Containers Lines
B-29/B-30 Al Hadbaa Dis/Load Crystal Global 27-08-2025
Containers
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sopt-2 Msc D/L Empty Msc Agency 27-08-2025
Francesca Containers Pakistan
Sopt-4 Oocl Atlanta Dis/Load Cosco Shipping 27-08-2025
Containers Line Pak
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of Expected Expected Arrival Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
Msc Falcon III 28-08-2025 Dis/Load Msc Agency
Containers Pakistan
Kai Da Hong 28-08-2025 Dis/Load Yaasees Shipping
Zhou Containers Lines
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
Oocl jakarta 28-08-2025 D/L Container Oocl Pakistan
Hua Chuang 66 28-08-2025 D/L Container Cma Cgm
Pakistan
Oriental 29-08-2025 D/6500 Chemical Estwind Sip
Gerbera Company
Apl Antwerp 29-08-2025 D/L Container Cma Cgm
Pakistan
Mol Presence 29-08-2025 D/L Container Ocean Network
Express Pakistan
Seaspan 29-08-2025 D/L Container United Marine
Breeze Agencies
Xin Chang Shu 29-08-2025 D/L Container Cosco Shiping Line
Jin Shun He 29-08-2025 D/L Container Cma Cgm Pakistan
Tb Fengze 29-08-2025 D/L Container Tasamarine &
Logistics
Sana 28-08-2025 L/1750 Rize Tradelink
International
Pacific 28-08-2025 L/55000 Clinkers Bulk Shipping
Advance Agencies
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of Departure Ships Departures Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
MscClea 28-08-2025 Container Ship -
Yuan Xiang
Fa Zhan 28-08-2025 Container Ship -
Ts Chennai 28-08-2025 Container Ship -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth Vessel Working Agent Berthing
Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1 Nil
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT Lia Coal Trade To August 25th, 2025
Shore
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT PM Duke Palm-oline Alpine August 27th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO Sofia-II LSFO Alpine August 26th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
GRAIN & FERTILIZER TEMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FAP Salt Lake Soya Bean East Wind August 26th, 2025
Seed
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel Commodity Ship Agent Departure Date
=============================================================================
Hansa Africa Container GAC August 28th, 2025
Sinar Torja LPG Alpine -do-
Mraikh LNG GSA -do-
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Sofia-II LSFO Alpine August 28th, 2025
Lia Coal Trade To Shore -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
AN-61 LPG Universal Shipp August 28th, 2025
Bolan Mogas Alpine -do-
Zhong Chang
Hong Sheng Coal Trade To Shore -do-
Meghna Rose Coal Trade To Shore Waiting for Berths
Galini Coal Trade To Shore -do-
IVS Windsor Coal Ocean World -do-
Solar Roma Palm oline Alpine -do-
Bentley-1 Palm oil Alpine -do-
Cartagena Gasoline Alpine -do-
IDI Gas oil Trans Marine -do-
EVA Fukuoka Chemicals East Wind -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
Sea Falcon Coal Trade To Shore August 28th, 2025
MSC Falcon-III Container MSC PAK -do-
MSC Capri Container MSC PAK August 29th, 2025
=============================================================================
