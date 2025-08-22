KARACHI: The weather report on Thursday (August 21, 2025) and the forecast for Friday (August 22, 2025)

================================================================== CITIES TODAY TOMORROW ================================================================== Hyderabad 35-27 (ºC) 10-00 (%) 34-27 (ºC) 15-00 (%) Karachi 33-28 (°C) 55-00 (%) 32-27 (°C) 80-00 (%) Lahore 36-28 (°C) 55-00 (%) 33-26 (°C) 85-00 (%) Larkana 41-28 (°C) 03-00 (%) 41-28 (°C) 04-00 (%) Mirpurkhas 36-27 (°C) 09-00 (%) 34-27 (°C) 25-00 (%) Muzaffarabad 32-23 (ºC) 17-00 (%) 30-21 (ºC) 68-00 (%) Peshawar 37-26 (ºC) 55-00 (%) 34-25 (ºC) 55-00 (%) Quetta 36-19 (ºC) 00-00 (%) 36-18 (ºC) 00-00 (%) Rawalpindi 34-26 (ºC) 05-00 (%) 30-23 (ºC) 55-00 (%) Sukkur 40-28 (ºC) 04-00 (%) 40-28 (ºC) 04-00 (%) ================================================================== KARACHI ------------------------------------------------------------------ Sunset: 07:01 pm (Today) Sunrise: 06:08 am (Tomorrow) ==================================================================

Copyright Business Recorder, 2025