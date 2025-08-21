Markets Print 2025-08-21
LME official prices
LONDON: The following were Tuesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2571.50 2572.50
3-month 2573.00 2574.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9621.00 9621.50
3-month 9728.00 9729.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2757.00 2758.00
3-month 2773.50 2774.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 14880.00 14885.00
3-month 15080.00 15090.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1930.00 1932.00
3-month 1971.00 1971.50
=========================================
Source: London Metals Exchange.
