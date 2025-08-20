Markets Print 2025-08-20
LME official prices
LONDON: The following were Monday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2586.00 2586.50
3-month 2582.00 2583.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9626.00 9626.50
3-month 9730.00 9731.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2785.00 2787.00
3-month 2795.00 2796.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 14875.00 14900.00
3-month 15075.00 15090.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1924.00 1925.00
3-month 1970.00 1972.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
