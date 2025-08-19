Chicago wheat extends losses; markets watch Midwest crop tour

BEIJING: Chicago wheat futures fell for a second session on Tuesday on technical selling and better-than-expected crop ratings, though strong export demand lent some support.
Corn also eased on favourable weather, while soybeans firmed.
|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Aug 18
|
282.05
|
USD PKR Interbank Buying / Aug 18
|
281.80
|
USD to Japanese Yen / Aug 19
|
147.66
|
USD to Swiss Franc / Aug 19
|
0.81
|
Pound Sterling to USD / Aug 19
|
1.35
|
Euro to USD / Aug 19
|
1.17
|
UK LIBOR % / Aug 18
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Aug 18
|
6,449.15
|
Nasdaq / Aug 18
|
21,629.77
|
FTSE 100 / Aug 18
|
9,157.74
|
Dow Jones / Aug 18
|
44,911.82
|
Germany DAX 30 / Aug 18
|
24,314.77
|
France CAC40 / Aug 18
|
7,884.05
|
India Sensex / Aug 19
|
81,528.23
|
Tokyo Nikkei / Aug 19
|
43,644.84
|
Hang Seng / Aug 19
|
25,145.37
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Aug 18
|
16,480
|
Gold 10 Grams PKR / Aug 18
|
306,155
|
Petrol/Litre / Aug 19
|
264.61
|
Crude Oil USD/Barrel / Aug 19
|
62.87
|
Gold Spot USD/Ounce / Aug 19
|
3,336.02
|
Diesel/Litre / Aug 19
|
272.99
|
Cotton US¢/pound / Aug 19
|
67.65
|Stock
|Price
|
Ansari Sug. / Aug 19
Ansari Sugar Mills Limited(ANSM)
|
8.80
▲ 1 (12.82%)
|
Intermarket Securities / Aug 19
Intermarket Securities Limited(IMS)
|
14.61
▲ 1.33 (10.02%)
|
Grays Leasing / Aug 19
Grays Leasing Limited(GRYL)
|
22.84
▲ 2.08 (10.02%)
|
Pak. P.V.C. / Aug 19
Pakistan PVC Limited(PPVC)
|
16.16
▲ 1.47 (10.01%)
|
Maqbool Tex. / Aug 19
Maqbool Textile Mills Limited(MQTM)
|
48.03
▲ 4.37 (10.01%)
|
S.G.Power / Aug 19
S.G. Power Limited(SGPL)
|
11.98
▲ 1.09 (10.01%)
|
Baba Farid Sugar / Aug 19
Baba Farid Sugar Mills Limited(BAFS)
|
353.11
▲ 32.1 (10%)
|
Fateh Sports / Aug 19
Fateh Sports Wear Limited(FSWL)
|
143.63
▲ 13.06 (10%)
|
National Silk / Aug 19
The National Silk & Rayon Mills Limited(NSRM)
|
106.37
▲ 9.67 (10%)
|
Sanghar Sugar / Aug 19
Sanghar Sugar Mills Limited(SANSM)
|
70.88
▲ 6.44 (9.99%)
|Stock
|Price
|
Blue-Ex Ltd / Aug 19
Blue-Ex Limited (GEM)(GEMBLUEX)
|
62.10
▼ -6.9 (-10%)
|
Shahzad Tex. / Aug 19
Shahzad Textile Mills Limited(SZTM)
|
61.99
▼ -5.06 (-7.55%)
|
Diamond Ind. / Aug 19
Diamond Industries Limited(DIIL)
|
31.10
▼ -2.48 (-7.39%)
|
Sindh Abadgar / Aug 19
Sindh Abadgar's Sugar Mills Limited(SASML)
|
235.88
▼ -18.19 (-7.16%)
|
Gulistan Sp. / Aug 19
Gulistan Spinning Mills Limited(GUSM)
|
12.10
▼ -0.8 (-6.2%)
|
Paramount Mod / Aug 19
First Paramount Modaraba(FPRM)
|
9.32
▼ -0.48 (-4.9%)
|
Kohinoor Ind. / Aug 19
Kohinoor Industries Limited(KOIL)
|
13.36
▼ -0.64 (-4.57%)
|
MACPAC Films / Aug 19
MACPAC Films Limited(MACFL)
|
36.58
▼ -1.39 (-3.66%)
|
B. F. Modaraba / Aug 19
B.F. Modaraba(BFMOD)
|
13
▼ -0.48 (-3.56%)
|
Masood Textile / Aug 19
Masood Textile Mills Limited(MSOT)
|
63.06
▼ -2.03 (-3.12%)
|Stock
|Volume
|
Al-Shaheer Corp / Aug 19
Al Shaheer Corporation Limited(ASC)
|
16,779,891
▲ 1.04
|
Amtex Ltd / Aug 19
Amtex Limited(AMTEX)
|
12,404,916
▲ 0.03
|
Mughal Iron & Steel / Aug 19
Mughal Iron & Steel Industries Limited(MUGHAL)
|
8,879,097
▲ 5.09
|
At-Tahur Ltd. / Aug 19
At-Tahur Limited(PREMA)
|
8,215,861
▲ 1.45
|
B.O.Punjab / Aug 19
The Bank of Punjab(BOP)
|
7,613,107
▲ 0.23
|
Unity Foods Ltd / Aug 19
Unity Foods Limited(UNITY)
|
5,956,483
▲ 1.1
|
WorldCall Telecom / Aug 19
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
4,846,309
▲ 0.02
|
The Searle Co. / Aug 19
The Searle Company Limited(SEARL)
|
4,164,986
▲ 1.94
|
Citi Pharma Ltd / Aug 19
Citi Pharma Limited(CPHL)
|
3,674,608
▲ 1.49
|
Fauji Cement / Aug 19
Fauji Cement Company Limited(FCCL)
|
3,142,090
▼ -0.26
