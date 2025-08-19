KARACHI: The weather report on Monday (August 18, 2025) and the forecast for Tuesday (August 19, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 35-27 (ºC) 70-00 (%) 33-28 (ºC) 94-00 (%)
Karachi 33-26 (°C) 88-00 (%) 33-27 (°C) 55-00 (%)
Lahore 33-26 (°C) 60-00 (%) 34-27 (°C) 65-00 (%)
Larkana 35-26 (°C) 55-00 (%) 36-28 (°C) 56-00 (%)
Mirpurkhas 35-26 (°C) 55-00 (%) 34-28 (°C) 76-00 (%)
Muzaffarabad 29-21 (ºC) 90-00 (%) 31-21 (ºC) 64-00 (%)
Peshawar 31-26 (ºC) 55-00 (%) 36-27 (ºC) 06-00 (%)
Quetta 32-18 (ºC) 07-00 (%) 35-19 (ºC) 01-00 (%)
Rawalpindi 29-24 (ºC) 89-00 (%) 32-25 (ºC) 55-00 (%)
Sukkur 35-27 (ºC) 57-00 (%) 37-29 (ºC) 67-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 07:03 pm (Today)
Sunrise: 06:06 am (Tomorrow)
==================================================================
