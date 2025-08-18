Philippines awards $438mn T-bill offer

MANILA: Following are the results of the Philippine Bureau of the Treasury’s (BTr) auction of T-bills on Monday:
BTr fully awards 25 billion pesos ($438 million) * Tenders total 113.75 billion pesos
BTr awards 8 billion pesos of 91-day T-bills at avg rate of 5.234% versus previous auction avg of 5.287%
BTr awards 8 billion pesos of 182-day T-bills at avg rate of 5.435% versus previous auction avg of 5.506%
BTr awards 9 billion pesos of 364-day T-bills at avg rate of 5.564% versus previous auction avg of 5.612%
