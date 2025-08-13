Bank holiday

KARACHI: The State Bank of Pakistan (SBP) will remain closed on Thursday, August 14, 2025 being public holiday on the occasion of ‘Independence Day’ as declared by the Government of Pakistan.
Copyright Business Recorder, 2025
|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Aug 12
|
282.48
|
USD PKR Interbank Buying / Aug 12
|
282.28
|
USD to Japanese Yen / Aug 12
|
148.27
|
USD to Swiss Franc / Aug 12
|
0.81
|
Pound Sterling to USD / Aug 12
|
1.34
|
Euro to USD / Aug 12
|
1.16
|
UK LIBOR % / Aug 7
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Aug 11
|
6,373.45
|
Nasdaq / Aug 11
|
21,385.41
|
Dow Jones / Aug 11
|
43,975.09
|
India Sensex / Aug 12
|
80,460.07
|
Tokyo Nikkei / Aug 12
|
42,812.62
|
Hang Seng / Aug 12
|
24,891.18
|
FTSE 100 / Aug 12
|
9,143.05
|
Germany DAX 30 / Aug 12
|
23,969.74
|
France CAC40 / Aug 12
|
7,705.59
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Aug 11
|
16,580
|
Gold 10 Grams PKR / Aug 11
|
307,613
|
Crude Oil USD/Barrel / Aug 12
|
64.22
|
Gold Spot USD/Ounce / Aug 12
|
3,354.14
|
Cotton US¢/pound / Aug 12
|
66.79
|
Petrol/Litre / Aug 13
|
264.61
|
Diesel/Litre / Aug 13
|
285.83
|Stock
|Price
|
Yousuf Weaving / Aug 12
Yousaf Weaving Mills Limited(YOUW)
|
6.09
▲ 1 (19.65%)
|
Gulshan Sp. / Aug 12
Gulshan Spinning Mills Limited(GSPM)
|
7.09
▲ 0.99 (16.23%)
|
Invest Bank / Aug 12
Invest Capital Investment Bank Limited(ICIBL)
|
9.68
▲ 1 (11.52%)
|
Al-Shaheer Corp / Aug 12
Al Shaheer Corporation Limited(ASC)
|
10.08
▲ 1 (11.01%)
|
First IBL Mod. / Aug 12
First IBL Modaraba(FIBLM)
|
10.32
▲ 1 (10.73%)
|
TPL Insurance / Aug 12
TPL Insurance Limited(TPLI)
|
9.21
▲ 0.87 (10.43%)
|
Ruby Textile / Aug 12
Ruby Textile Mills Limited(RUBY)
|
15.57
▲ 1.42 (10.04%)
|
Habib Insurance / Aug 12
Habib Insurance Company Limited(HICL)
|
14.50
▲ 1.32 (10.02%)
|
Grays Leasing / Aug 12
Grays Leasing Limited(GRYL)
|
15.59
▲ 1.42 (10.02%)
|
Quetta Textile / Aug 12
Quetta Textile Mills Limited(QUET)
|
17.14
▲ 1.56 (10.01%)
|Stock
|Price
|
Globe Residency / Aug 12
Globe Residency REIT(GRR)
|
20.08
▼ -3.32 (-14.19%)
|
AN Textile Mills / Aug 12
AN Textile Mills Limited(ANTM)
|
30.46
▼ -3.07 (-9.16%)
|
Chenab Ltd / Aug 12
Chenab Limited(CHBL)
|
21.01
▼ -2 (-8.69%)
|
Apna Microfin. / Aug 12
Apna Microfinance Bank Limited(AMBL)
|
11.14
▼ -1.01 (-8.31%)
|
Escorts Bank / Aug 12
Escorts Investment Bank Limited(ESBL)
|
6.41
▼ -0.44 (-6.42%)
|
Abdullah Shah / Aug 12
Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited(AGSML)
|
8.95
▼ -0.6 (-6.28%)
|
Imperial Limited / Aug 12
Imperial Limited(IML)
|
19
▼ -1.26 (-6.22%)
|
Dewan Mushtaq / Aug 12
Dewan Mushtaq Textile Mills Limited(DMTM)
|
10.93
▼ -0.68 (-5.86%)
|
Sally Textile / Aug 12
Sally Textile Mills Limited(SLYT)
|
17.03
▼ -1.05 (-5.81%)
|
Faisal Sp. / Aug 12
Faisal Spinning Mills Limited(FASM)
|
385.98
▼ -21.85 (-5.36%)
|Stock
|Volume
|
Yousuf Weaving / Aug 12
Yousaf Weaving Mills Limited(YOUW)
|
46,269,963
▲ 1
|
Kohinoor Spining / Aug 12
Kohinoor Spinning Mills Limited(KOSM)
|
39,944,966
▲ 0.24
|
Invest Bank / Aug 12
Invest Capital Investment Bank Limited(ICIBL)
|
34,389,034
▲ 1
|
B.O.Punjab / Aug 12
The Bank of Punjab(BOP)
|
33,326,486
▲ 0.09
|
Pak Int.Bulk / Aug 12
Pakistan International Bulk Terminal(PIBTL)
|
25,819,573
▼ -0.05
|
Aisha Steel Mill / Aug 12
Aisha Steel Mills Limited(ASL)
|
24,111,608
▲ 0.31
|
K-Electric Ltd. / Aug 12
K-Electric Limited(KEL)
|
23,402,757
▲ 0.1
|
Unity Foods Ltd / Aug 12
Unity Foods Limited(UNITY)
|
17,631,440
▼ -1.26
|
Bankislami Pak. / Aug 12
BankIslami Pakistan Limited(BIPL)
|
16,714,670
▲ 3.29
|
Pak Petroleum / Aug 12
Pakistan Petroleum Limited(PPL)
|
16,539,375
▼ -2.6
