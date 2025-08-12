BML 5.04 Increased By ▲ 0.03 (0.6%)
Pakistan Print 2025-08-12

Nawaz chairs PML-N meeting

Published 12 Aug, 2025 03:12am

LAHORE: President PML-N Muhammad Nawaz Sharif presided over an important meeting in which Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif, Deputy Prime Minister Ishaq Dar and Chief Minister Punjab Maryam Nawaz Sharif attended.

Matters pertaining to by-elections along with distribution of party tickets were comprehensively discussed in the meeting, a party spokesman said. Senator Pervez Rashid, Ahsan Iqbal, Khawaja Asif, Khawaja Saad Rafique, Rana Sanaullah, Azam Nazir Tarar, Ameer Muqam, Murtaza Javed Abbasi, Captain Muhammad Safdar (Retd), Anusha Rehman, Dr. Tauqeer Shah, Rashid Nasrullah and other leaders participated in the meeting.

