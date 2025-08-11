Markets
Philippines awards $439mn T-bill offer
- Tenders total 94.9 billion pesos
MANILA: Following are the results of the Philippine Bureau of the Treasury’s (BTr) auction of T-bills on Monday:
-
BTr fully awards 25 billion pesos ($438.54 million)
-
Tenders total 94.9 billion pesos
-
BTr awards 8 billion pesos of 91-day T-bills at avg rate of 5.287% versus previous auction avg of 5.318%
-
BTr awards 8 billion pesos of 182-day T-bills at avg rate of 5.506% versus previous auction avg of 5.535%
-
BTr awards 9 billion pesos of 364-day T-bills at avg rate of 5.612% versus previous auction avg of 5.637%
Comments