BML 5.05 Increased By ▲ 0.04 (0.8%)
BOP 13.92 No Change ▼ 0.00 (0%)
CNERGY 7.21 Increased By ▲ 0.07 (0.98%)
CPHL 87.80 Increased By ▲ 3.30 (3.91%)
DCL 12.50 Increased By ▲ 0.05 (0.4%)
DGKC 180.23 Increased By ▲ 1.36 (0.76%)
FCCL 48.66 Decreased By ▼ -0.69 (-1.4%)
FFL 15.96 Decreased By ▼ -0.07 (-0.44%)
GCIL 26.75 Increased By ▲ 0.17 (0.64%)
HUBC 163.89 Increased By ▲ 0.94 (0.58%)
KEL 5.19 Increased By ▲ 0.10 (1.96%)
KOSM 6.30 Increased By ▲ 0.10 (1.61%)
LOTCHEM 21.48 Increased By ▲ 0.22 (1.03%)
MLCF 83.40 Increased By ▲ 0.21 (0.25%)
NBP 141.00 Increased By ▲ 1.30 (0.93%)
PAEL 41.90 Increased By ▲ 0.39 (0.94%)
PIAHCLA 20.34 Decreased By ▼ -0.05 (-0.25%)
PIBTL 10.18 Increased By ▲ 0.02 (0.2%)
POWER 14.83 Decreased By ▼ -0.18 (-1.2%)
PPL 187.89 Decreased By ▼ -0.34 (-0.18%)
PREMA 38.85 Decreased By ▼ -0.08 (-0.21%)
PRL 33.12 Increased By ▲ 0.43 (1.32%)
PTC 23.75 Decreased By ▼ -0.08 (-0.34%)
SNGP 121.25 Decreased By ▼ -0.17 (-0.14%)
SSGC 41.84 Decreased By ▼ -0.42 (-0.99%)
TELE 7.63 Increased By ▲ 0.02 (0.26%)
TPLP 9.69 Increased By ▲ 0.08 (0.83%)
TREET 22.58 Increased By ▲ 0.03 (0.13%)
TRG 56.70 Decreased By ▼ -0.17 (-0.3%)
WTL 1.44 Increased By ▲ 0.01 (0.7%)
BR100 15,004 Increased By 138.7 (0.93%)
BR30 42,470 Increased By 174.8 (0.41%)
KSE100 146,244 Increased By 861.5 (0.59%)
KSE30 44,859 Increased By 244.7 (0.55%)
Aug 11, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Philippines awards $439mn T-bill offer

  • Tenders total 94.9 billion pesos
Reuters Published 11 Aug, 2025 11:34am

MANILA: Following are the results of the Philippine Bureau of the Treasury’s (BTr) auction of T-bills on Monday:

  • BTr fully awards 25 billion pesos ($438.54 million)

  • Tenders total 94.9 billion pesos

  • BTr awards 8 billion pesos of 91-day T-bills at avg rate of 5.287% versus previous auction avg of 5.318%

  • BTr awards 8 billion pesos of 182-day T-bills at avg rate of 5.506% versus previous auction avg of 5.535%

  • BTr awards 9 billion pesos of 364-day T-bills at avg rate of 5.612% versus previous auction avg of 5.637%

Philippine Bureau of the Treasury

Comments

200 characters

Philippines awards $439mn T-bill offer

Stocks surge, KSE-100 crosses 146,000 level

Intra-day update: rupee gains further ground against US dollar

NA panel to probe Rs300bn sugar windfall

From cement to copper: Lucky Cement ramps up mining investment in Balochistan

Army chief meets top US political, military leadership

Oil prices fall as market eyes US-Russia talks on Ukraine

India is not a ‘Vishvaguru’: COAS

Probe into benami transactions, money laundering: FBR transfers spark controversy

Audit in 42 industries: FBR to hire 102 sector experts

Dar, FM Türkiye review bilateral cooperation

Read more stories