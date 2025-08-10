KARACHI: The weather report on Saturday (August 09, 2025) and the forecast for Sunday (August 10, 2025)

================================================================== CITIES TODAY TOMORROW ================================================================== Hyderabad 37-27 (ºC) 03-00 (%) 36-27 (ºC) 03-00 (%) Karachi 32-27 (°C) 25-00 (%) 32-27 (°C) 25-00 (%) Lahore 36-28 (°C) 25-00 (%) 36-27 (°C) 25-00 (%) Larkana 41-28 (°C) 02-00 (%) 41-29 (°C) 01-00 (%) Mirpurkhas 37-27 (°C) 03-00 (%) 36-27 (°C) 06-00 (%) Muzaffarabad 32-24 (ºC) 63-00 (%) 33-24 (ºC) 65-00 (%) Peshawar 37-28 (ºC) 55-00 (%) 38-29 (ºC) 55-00 (%) Quetta 35-19 (ºC) 00-00 (%) 36-19 (ºC) 00-00 (%) Rawalpindi 34-26 (ºC) 80-00 (%) 34-27 (ºC) 65-00 (%) Sukkur 40-28 (ºC) 02-00 (%) 39-28 (ºC) 01-00 (%) ================================================================== KARACHI ------------------------------------------------------------------ Sunset: 07:12 pm (Today) Sunrise: 06:02 am (Tomorrow) ==================================================================

