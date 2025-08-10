BML 5.01 Decreased By ▼ -0.03 (-0.6%)
Pakistan Print 2025-08-10

The Weather

Recorder Report Published 10 Aug, 2025 05:07am

KARACHI: The weather report on Saturday (August 09, 2025) and the forecast for Sunday (August 10, 2025)

==================================================================
CITIES                     TODAY                          TOMORROW
==================================================================
Hyderabad         37-27 (ºC) 03-00 (%)        36-27 (ºC) 03-00 (%)
Karachi           32-27 (°C) 25-00 (%)        32-27 (°C) 25-00 (%)
Lahore            36-28 (°C) 25-00 (%)        36-27 (°C) 25-00 (%)
Larkana           41-28 (°C) 02-00 (%)        41-29 (°C) 01-00 (%)
Mirpurkhas        37-27 (°C) 03-00 (%)        36-27 (°C) 06-00 (%)
Muzaffarabad      32-24 (ºC) 63-00 (%)        33-24 (ºC) 65-00 (%)
Peshawar          37-28 (ºC) 55-00 (%)        38-29 (ºC) 55-00 (%)
Quetta            35-19 (ºC) 00-00 (%)        36-19 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi        34-26 (ºC) 80-00 (%)        34-27 (ºC) 65-00 (%)
Sukkur            40-28 (ºC) 02-00 (%)        39-28 (ºC) 01-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:                       07:12 pm                     (Today)
Sunrise:                      06:02 am                  (Tomorrow)
==================================================================

Copyright Business Recorder, 2025

weather weather report Pakistan weather report

