KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (July 21, 2025)

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-3 Minerva Load Alpine Marine 16-07-2025 Lydia HSFO Services B-1 Ginga Disc. Base Gac 16-07-2025 Tiger Oil Pakistan B-8/B-9 Addison Dis./Load Oceansea 20-07-2025 Containers Shipping B-10/B-11 Kedros Load Crystal Sea 18-07-2025 Clinkers Services B-11/B-12 Jin Hong Disc General Legend Shipping & Cargo Logistic 17-07-2025 B-14/B-15 Cl Load Talc Swift 16-07-2025 Contigo Powder Shipping Nmb-1 Mobin Load Rice Noor Sons 11-07-2025 Nmb-1 Ilays Load Rice Al Faizan 05-07-2025 Nmb-1 Murtaza Load Rice N.S Shipping 25-06-2025 Nmb-1 Reza Load Rice Al Faizan 17-07-2025 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 Vtc Load Sirius Logistic 15-07-2025 Dragon Cement Pakistan B-25/B-24 La Load Ocean 09-07-2025 Stella Cement Services B-26/B-27 Wan Dis./Load Riazeda 14-07-2025 Hai 626 Containers B-28/B-29 Oocl Dis./Load Oocl Pakistan 15-07-2025 Jakarta Containers B-30/B-29 Xin Xin Dis./Load International Ship. & Hai 2 Containers Ports Service 16-07-2025 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-4 Cma Cgm Dis./Load Cma Cgm 17-07-2025 Shanghai Containers Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Kedros 21-07-2025 Load Clinkers Crystal Sea Services Cma Cgm 21-07-2025 Dis./Load Cma Cgm Shanghai Containers Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Swan Lake 21-07-2025 D/73000 Crude Pakistan National Oil Ship Corp Groton 21-07-2025 D/L Container Cma Cgm Pakistan Valence 21-07-2025 D/L Container Eastwind Shipping Company Mol Presence 21-07-2025 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Wan Hai 513 21-07-2025 D/L Container Riazeda Grace 22-07-2025 D/3000 Chemical Eastwind Shipping Company Catalonia 22-07-2025 D/L Container Cma Cgm Pakistan Xin Pu Dong 22-07-2025 D/L Container Cosco Shipping Line Pak ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Oocl Jakarta 21-07-2025 Container Ship - Wan Hai 626 21-07-2025 Container Ship - Wan Hai 316 21-07-2025 Container Ship - Hmm Green 21-07-2025 Container Ship - One Peace 21-07-2025 General Cargo - Ds Rosa 21-07-2025 Container Ship - Seaspan Santos 21-07-2025 Container Ship - Hong Li Yuan Yang 21-07-2025 Container Ship - Joyo 6 21-07-2025 General Cargo - =============================================================================

