BML 4.91 Decreased By ▼ -0.06 (-1.21%)
BOP 13.13 Increased By ▲ 0.04 (0.31%)
CNERGY 7.04 Decreased By ▼ -0.14 (-1.95%)
CPHL 84.37 Decreased By ▼ -2.34 (-2.7%)
DCL 13.80 Decreased By ▼ -0.58 (-4.03%)
DGKC 170.74 Increased By ▲ 0.18 (0.11%)
FCCL 46.02 Decreased By ▼ -0.68 (-1.46%)
FFL 15.64 Decreased By ▼ -0.34 (-2.13%)
GCIL 26.09 Decreased By ▼ -0.55 (-2.06%)
HUBC 145.67 Decreased By ▼ -2.20 (-1.49%)
KEL 5.27 Decreased By ▼ -0.06 (-1.13%)
KOSM 6.36 Decreased By ▼ -0.14 (-2.15%)
LOTCHEM 20.65 Increased By ▲ 0.12 (0.58%)
MLCF 84.48 Decreased By ▼ -0.35 (-0.41%)
NBP 126.22 Decreased By ▼ -0.13 (-0.1%)
PAEL 41.79 Decreased By ▼ -1.46 (-3.38%)
PIAHCLA 22.03 Decreased By ▼ -0.59 (-2.61%)
PIBTL 8.73 Decreased By ▼ -0.24 (-2.68%)
POWER 13.89 Decreased By ▼ -0.13 (-0.93%)
PPL 165.47 Decreased By ▼ -3.29 (-1.95%)
PREMA 42.11 Decreased By ▼ -0.49 (-1.15%)
PRL 32.52 Decreased By ▼ -0.66 (-1.99%)
PTC 23.69 Decreased By ▼ -0.33 (-1.37%)
SNGP 116.55 Decreased By ▼ -2.01 (-1.7%)
SSGC 44.57 Decreased By ▼ -1.61 (-3.49%)
TELE 8.04 Decreased By ▼ -0.22 (-2.66%)
TPLP 10.00 Decreased By ▼ -0.38 (-3.66%)
TREET 23.08 Decreased By ▼ -0.84 (-3.51%)
TRG 56.79 Decreased By ▼ -1.28 (-2.2%)
WTL 1.52 Decreased By ▼ -0.03 (-1.94%)
BR100 13,779 Decreased By -75.9 (-0.55%)
BR30 39,619 Decreased By -569.5 (-1.42%)
KSE100 135,940 Decreased By -562.7 (-0.41%)
KSE30 41,374 Decreased By -178.9 (-0.43%)
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Markets Print 2025-07-16

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (July 15, 2025)...
Recorder Report Published 16 Jul, 2025 05:47am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (July 15, 2025) 

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      17900-18000
Gur                        18000-23000
Shakar                     20000-24000
Ghee (16 kg)                 7700-8450
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-36000
Dal Mong (Washed)          35000-38000
Dal Mash (Sabat)           31000-34000
Dal Mash (Chilka)          33000-38000
Dal Mash (Washed)          38000-43000
Dal Masoor (Local)         27000-30000
Dal Masoor (impor)         24000-31000
Masoor (salam-local)       32000-36000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 21000-36000
Gram Black                 24000-26000
Dal Chana (Thin)           25000-27000
Dal Chana (Thick)          28000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    30000-31000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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