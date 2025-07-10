BML 5.06 Decreased By ▼ -0.04 (-0.78%)
BOP 11.86 Increased By ▲ 0.05 (0.42%)
CNERGY 7.19 Increased By ▲ 0.03 (0.42%)
CPHL 86.88 Decreased By ▼ -1.52 (-1.72%)
DCL 14.95 Increased By ▲ 0.85 (6.03%)
DGKC 168.23 Increased By ▲ 0.04 (0.02%)
FCCL 46.21 Decreased By ▼ -0.37 (-0.79%)
FFL 16.00 Decreased By ▼ -0.07 (-0.44%)
GCIL 27.13 Decreased By ▼ -0.75 (-2.69%)
HUBC 141.00 Decreased By ▼ -0.92 (-0.65%)
KEL 5.10 Decreased By ▼ -0.03 (-0.58%)
KOSM 6.65 Increased By ▲ 0.31 (4.89%)
LOTCHEM 21.16 Decreased By ▼ -0.27 (-1.26%)
MLCF 84.93 Decreased By ▼ -0.32 (-0.38%)
NBP 119.86 Decreased By ▼ -1.45 (-1.2%)
PAEL 41.97 Decreased By ▼ -0.91 (-2.12%)
PIAHCLA 23.23 Increased By ▲ 2.07 (9.78%)
PIBTL 8.87 Decreased By ▼ -0.20 (-2.21%)
POWER 14.10 Increased By ▲ 0.25 (1.81%)
PPL 170.92 Decreased By ▼ -1.75 (-1.01%)
PREMA 44.07 Increased By ▲ 0.27 (0.62%)
PRL 33.04 Decreased By ▼ -0.31 (-0.93%)
PTC 24.90 Decreased By ▼ -0.54 (-2.12%)
SNGP 119.34 Decreased By ▼ -1.35 (-1.12%)
SSGC 45.53 Decreased By ▼ -1.00 (-2.15%)
TELE 8.30 Decreased By ▼ -0.07 (-0.84%)
TPLP 10.68 Decreased By ▼ -0.04 (-0.37%)
TREET 24.38 Increased By ▲ 0.57 (2.39%)
TRG 57.86 Decreased By ▼ -0.08 (-0.14%)
WTL 1.58 Decreased By ▼ -0.02 (-1.25%)
BR100 13,462 Decreased By -87.3 (-0.64%)
BR30 39,531 Decreased By -282.5 (-0.71%)
KSE100 132,577 Decreased By -826.2 (-0.62%)
KSE30 40,359 Decreased By -292.7 (-0.72%)
Jul 10, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-07-10

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 09, 2025)...
Recorder Report Published 10 Jul, 2025 05:59am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 09, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      18000-18100
Gur                        18000-23000
Shakar                     20000-24000
Ghee (16 kg)                 7700-8450
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-36000
Dal Mong (Washed)          35000-38000
Dal Mash (Sabat)            1000-34000
Dal Mash (Chilka)          33000-38000
Dal Mash (Washed)          38000-43000
Dal Masoor (Local)         27000-30000
Dal Masoor (impor)         24000-31000
Masoor (salam-local)       32000-36000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 21000-36000
Gram Black                 24000-26000
Dal Chana (Thin)           25000-27000
Dal Chana (Thick)          28000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    30000-31000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2025

grain grain crop

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