AIRLINK 142.50 Decreased By ▼ -0.55 (-0.38%)
BOP 10.34 Increased By ▲ 0.11 (1.08%)
CNERGY 7.20 Increased By ▲ 0.04 (0.56%)
CPHL 85.00 Increased By ▲ 1.57 (1.88%)
FCCL 45.20 Increased By ▲ 0.59 (1.32%)
FFL 15.27 Increased By ▲ 0.09 (0.59%)
FLYNG 54.70 Increased By ▲ 0.73 (1.35%)
HUBC 137.90 Decreased By ▼ -1.70 (-1.22%)
HUMNL 12.80 Increased By ▲ 1.16 (9.97%)
KEL 5.23 Decreased By ▼ -0.01 (-0.19%)
KOSM 5.50 Increased By ▲ 0.01 (0.18%)
MLCF 84.35 Increased By ▲ 0.39 (0.46%)
OGDC 218.10 Increased By ▲ 0.09 (0.04%)
PACE 5.85 Decreased By ▼ -0.19 (-3.15%)
PAEL 40.35 Increased By ▲ 1.86 (4.83%)
PIAHCLA 21.67 Increased By ▲ 0.17 (0.79%)
PIBTL 8.59 Increased By ▲ 0.35 (4.25%)
POWER 13.69 Increased By ▲ 0.12 (0.88%)
PPL 166.88 Decreased By ▼ -0.36 (-0.22%)
PRL 35.36 Increased By ▲ 2.48 (7.54%)
PTC 24.19 Increased By ▲ 0.47 (1.98%)
SEARL 88.69 Increased By ▲ 2.97 (3.46%)
SSGC 41.60 Decreased By ▼ -0.34 (-0.81%)
SYM 14.69 Increased By ▲ 0.45 (3.16%)
TELE 7.51 Increased By ▲ 0.05 (0.67%)
TPLP 9.45 Increased By ▲ 0.09 (0.96%)
TRG 54.71 Decreased By ▼ -0.93 (-1.67%)
WAVESAPP 9.32 Increased By ▲ 0.33 (3.67%)
WTL 1.48 Increased By ▲ 0.02 (1.37%)
YOUW 4.61 Decreased By ▼ -0.04 (-0.86%)
BR100 12,521 Increased By 47.7 (0.38%)
BR30 37,872 Increased By 51.9 (0.14%)
KSE100 122,762 Increased By 515 (0.42%)
KSE30 37,385 Increased By 100.9 (0.27%)
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Markets Print 2025-06-26

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (June 25, 2025)...
Recorder Report Published 26 Jun, 2025 06:02am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (June 25, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      17600-17700
Gur                        18000-23000
Shakar                     20000-24000
Ghee (16 kg)                 7700-8450
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (lar              26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-36000
Dal Mong (Washed)          35000-38000
Dal Mash (Sabat)           31000-34000
Dal Mash (Chilka)          33000-38000
Dal Mash (Washed)          38000-43000
Dal Masoor (Local)         27000-30000
Dal Masoor (impor)         24000-31000
Masoor (salam-local)       32000-36000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 21000-36000
Gram Black                 24000-26000
Dal Chana (Thin)           25000-27000
Dal Chana (Thick)          28000-30000
White Kidney Beans 
(Lobia)                    30000-31000
Red Kidney Beans 
(Lobia)                    50000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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