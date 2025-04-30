AIRLINK 160.28 Decreased By ▼ -4.30 (-2.61%)
BOP 9.48 Increased By ▲ 0.18 (1.94%)
CNERGY 7.81 Increased By ▲ 0.27 (3.58%)
CPHL 86.11 Increased By ▲ 1.91 (2.27%)
FCCL 43.73 Increased By ▲ 0.76 (1.77%)
FFL 14.96 Increased By ▲ 0.14 (0.94%)
FLYNG 28.69 Increased By ▲ 0.48 (1.7%)
HUBC 137.12 Decreased By ▼ -0.75 (-0.54%)
HUMNL 12.45 Increased By ▲ 0.18 (1.47%)
KEL 4.11 Increased By ▲ 0.03 (0.74%)
KOSM 5.24 No Change ▼ 0.00 (0%)
MLCF 68.92 Increased By ▲ 2.45 (3.69%)
OGDC 207.81 Decreased By ▼ -0.19 (-0.09%)
PACE 5.16 Decreased By ▼ -0.07 (-1.34%)
PAEL 43.20 Increased By ▲ 1.30 (3.1%)
PIAHCLA 16.78 Increased By ▲ 0.15 (0.9%)
PIBTL 8.92 Increased By ▲ 0.04 (0.45%)
POWER 13.48 Increased By ▲ 0.19 (1.43%)
PPL 157.10 Decreased By ▼ -3.15 (-1.97%)
PRL 28.59 Increased By ▲ 0.69 (2.47%)
PTC 20.58 Increased By ▲ 0.30 (1.48%)
SEARL 84.59 Increased By ▲ 0.86 (1.03%)
SSGC 39.33 Increased By ▲ 1.61 (4.27%)
SYM 15.18 Increased By ▲ 0.58 (3.97%)
TELE 7.03 No Change ▼ 0.00 (0%)
TPLP 8.82 Increased By ▲ 0.08 (0.92%)
TRG 63.84 Increased By ▲ 1.30 (2.08%)
WAVESAPP 8.87 Decreased By ▼ -0.15 (-1.66%)
WTL 1.26 No Change ▼ 0.00 (0%)
YOUW 3.54 Increased By ▲ 0.04 (1.14%)
BR100 12,154 Increased By 88.7 (0.74%)
BR30 35,868 Increased By 101.3 (0.28%)
KSE100 114,872 Increased By 808.3 (0.71%)
KSE30 35,267 Increased By 233.5 (0.67%)
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Markets Print 2025-04-30

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (April 29, 2025)...
Recorder Report Published 30 Apr, 2025 05:57am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (April 29, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      16300-16400
Gur                        15000-20000
Shakar                     16000-21000
Ghee (16 kg)                 7800-8600
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          36000-38000
Dal Mong (Washed)          34000-39000
Dal Mash (Sabat)           33000-36000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 23000-27000
Gram Black                 22000-24000
Dal Chana (Thin)           23500-25000
Dal Chana (Thick)          25000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    29000-30000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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