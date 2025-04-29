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BOP 9.30 Decreased By ▼ -0.41 (-4.22%)
CNERGY 7.54 Decreased By ▼ -0.28 (-3.58%)
CPHL 84.20 Decreased By ▼ -4.67 (-5.25%)
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FLYNG 28.21 Decreased By ▼ -0.41 (-1.43%)
HUBC 137.87 Decreased By ▼ -1.52 (-1.09%)
HUMNL 12.27 Increased By ▲ 0.20 (1.66%)
KEL 4.08 Decreased By ▼ -0.12 (-2.86%)
KOSM 5.24 Decreased By ▼ -0.24 (-4.38%)
MLCF 66.47 Decreased By ▼ -0.99 (-1.47%)
OGDC 208.00 Decreased By ▼ -4.37 (-2.06%)
PACE 5.23 Decreased By ▼ -0.30 (-5.42%)
PAEL 41.90 Decreased By ▼ -2.41 (-5.44%)
PIAHCLA 16.63 Decreased By ▼ -0.17 (-1.01%)
PIBTL 8.88 Decreased By ▼ -0.49 (-5.23%)
POWER 13.29 Decreased By ▼ -0.99 (-6.93%)
PPL 160.25 Decreased By ▼ -3.80 (-2.32%)
PRL 27.90 Decreased By ▼ -1.51 (-5.13%)
PTC 20.28 Decreased By ▼ -1.02 (-4.79%)
SEARL 83.73 Decreased By ▼ -5.26 (-5.91%)
SSGC 37.72 Decreased By ▼ -2.77 (-6.84%)
SYM 14.60 Decreased By ▼ -0.04 (-0.27%)
TELE 7.03 Decreased By ▼ -0.14 (-1.95%)
TPLP 8.74 Decreased By ▼ -0.41 (-4.48%)
TRG 62.54 Decreased By ▼ -1.73 (-2.69%)
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Markets Print 2025-04-29

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (April 28, 2025)...
Recorder Report Published 29 Apr, 2025 03:07am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (April 28, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      16300-16400
Gur                        15000-20000
Shakar                     16000-21000
Ghee (16 kg)                 7800-8600
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          36000-38000
Dal Mong (Washed)          34000-39000
Dal Mash (Sabat)           33000-36000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 23000-27000
Gram Black                 22000-24000
Dal Chana (Thin)           23500-25000
Dal Chana (Thick)          25000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    29000-30000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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Lahore Grain Market Rates

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