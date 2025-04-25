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KEL 4.27 Decreased By ▼ -0.09 (-2.06%)
KOSM 5.59 Decreased By ▼ -0.33 (-5.57%)
MLCF 64.80 Decreased By ▼ -1.49 (-2.25%)
OGDC 212.03 Decreased By ▼ -2.33 (-1.09%)
PACE 5.74 Decreased By ▼ -0.28 (-4.65%)
PAEL 45.00 Decreased By ▼ -0.90 (-1.96%)
PIAHCLA 17.20 Decreased By ▼ -0.32 (-1.83%)
PIBTL 9.27 Decreased By ▼ -0.50 (-5.12%)
POWER 14.50 Increased By ▲ 0.30 (2.11%)
PPL 167.00 Decreased By ▼ -2.82 (-1.66%)
PRL 30.63 Decreased By ▼ -2.55 (-7.69%)
PTC 21.24 Decreased By ▼ -0.31 (-1.44%)
SEARL 90.21 Decreased By ▼ -3.19 (-3.42%)
SSGC 41.10 Decreased By ▼ -0.01 (-0.02%)
SYM 14.53 Decreased By ▼ -0.93 (-6.02%)
TELE 7.43 Decreased By ▼ -0.25 (-3.26%)
TPLP 9.48 Decreased By ▼ -0.37 (-3.76%)
TRG 65.28 Decreased By ▼ -1.70 (-2.54%)
WAVESAPP 9.59 Decreased By ▼ -0.23 (-2.34%)
WTL 1.32 Decreased By ▼ -0.01 (-0.75%)
YOUW 3.72 Decreased By ▼ -0.10 (-2.62%)
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Markets Print 2025-04-25

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (April 24, 2025)...
Recorder Report Published 25 Apr, 2025 06:05am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (April 24, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      16200-16300
Gur                        15000-19000
Shakar                     17000-20000
Ghee (16 kg)                 7800-8600
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          36000-38000
Dal Mong (Washed)          34000-39000
Dal Mash (Sabat)           33000-36000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 23000-27000
Gram Black                 22000-24000
Dal Chana (Thin)           23500-25000
Dal Chana (Thick)          25000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    29000-30000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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