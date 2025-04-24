AIRLINK 178.16 Decreased By ▼ -4.55 (-2.49%)
BOP 10.04 Decreased By ▼ -0.41 (-3.92%)
CNERGY 8.22 Decreased By ▼ -0.21 (-2.49%)
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HUMNL 12.81 Decreased By ▼ -0.22 (-1.69%)
KEL 4.36 Decreased By ▼ -0.05 (-1.13%)
KOSM 5.92 Increased By ▲ 0.13 (2.25%)
MLCF 66.29 Decreased By ▼ -1.01 (-1.5%)
OGDC 214.36 Increased By ▲ 1.08 (0.51%)
PACE 6.02 Decreased By ▼ -0.06 (-0.99%)
PAEL 45.90 Decreased By ▼ -1.94 (-4.06%)
PIAHCLA 17.52 Decreased By ▼ -0.27 (-1.52%)
PIBTL 9.77 Decreased By ▼ -0.15 (-1.51%)
POWER 14.20 Decreased By ▼ -0.06 (-0.42%)
PPL 169.82 Decreased By ▼ -0.84 (-0.49%)
PRL 33.18 Decreased By ▼ -0.82 (-2.41%)
PTC 21.55 Decreased By ▼ -0.68 (-3.06%)
SEARL 93.40 Decreased By ▼ -1.64 (-1.73%)
SSGC 41.11 Decreased By ▼ -0.99 (-2.35%)
SYM 15.46 Decreased By ▼ -0.15 (-0.96%)
TELE 7.68 Increased By ▲ 0.21 (2.81%)
TPLP 9.85 Decreased By ▼ -0.14 (-1.4%)
TRG 66.98 Increased By ▲ 0.09 (0.13%)
WAVESAPP 9.82 Decreased By ▼ -0.06 (-0.61%)
WTL 1.33 Decreased By ▼ -0.02 (-1.48%)
YOUW 3.82 Decreased By ▼ -0.01 (-0.26%)
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Markets Print 2025-04-24

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 23, 2025)...
Recorder Report Published 24 Apr, 2025 04:11am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 23, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      16300-16400
Gur                        15000-19000
Shakar                     17000-20000
Ghee (16 kg)                 7800-8600
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          36000-38000
Dal Mong (Washed)          34000-39000
Dal Mash (Sabat)           33000-36000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 23000-27000
Gram Black                 22000-24000
Dal Chana (Thin)           23500-25000
Dal Chana (Thick)          25000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    29000-30000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Lahore Grain Market Rates

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