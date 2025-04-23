AIRLINK 182.71 Increased By ▲ 2.54 (1.41%)
BOP 10.45 Decreased By ▼ -0.97 (-8.49%)
CNERGY 8.43 Decreased By ▼ -0.12 (-1.4%)
CPHL 94.21 Decreased By ▼ -1.02 (-1.07%)
FCCL 46.28 Decreased By ▼ -0.24 (-0.52%)
FFL 16.18 Decreased By ▼ -0.12 (-0.74%)
FLYNG 28.55 Decreased By ▼ -0.15 (-0.52%)
HUBC 145.78 Increased By ▲ 0.54 (0.37%)
HUMNL 13.03 Decreased By ▼ -0.07 (-0.53%)
KEL 4.41 Decreased By ▼ -0.09 (-2%)
KOSM 5.79 Increased By ▲ 0.12 (2.12%)
MLCF 67.30 Decreased By ▼ -2.14 (-3.08%)
OGDC 213.28 Increased By ▲ 1.05 (0.49%)
PACE 6.08 Increased By ▲ 0.06 (1%)
PAEL 47.84 Decreased By ▼ -0.05 (-0.1%)
PIAHCLA 17.79 Decreased By ▼ -0.21 (-1.17%)
PIBTL 9.92 Decreased By ▼ -0.66 (-6.24%)
POWER 14.26 Increased By ▲ 0.72 (5.32%)
PPL 170.66 Decreased By ▼ -0.15 (-0.09%)
PRL 34.00 Decreased By ▼ -0.67 (-1.93%)
PTC 22.23 Decreased By ▼ -0.41 (-1.81%)
SEARL 95.04 Decreased By ▼ -0.79 (-0.82%)
SSGC 42.10 Decreased By ▼ -1.27 (-2.93%)
SYM 15.61 Increased By ▲ 1.42 (10.01%)
TELE 7.47 Increased By ▲ 0.20 (2.75%)
TPLP 9.99 Increased By ▲ 0.10 (1.01%)
TRG 66.89 Increased By ▲ 1.29 (1.97%)
WAVESAPP 9.88 Increased By ▲ 0.08 (0.82%)
WTL 1.35 Increased By ▲ 0.02 (1.5%)
YOUW 3.83 Increased By ▲ 0.09 (2.41%)
BR100 12,676 Decreased By -26.4 (-0.21%)
BR30 38,139 Decreased By -118.5 (-0.31%)
KSE100 118,430 Increased By 47 (0.04%)
KSE30 36,403 Increased By 8.1 (0.02%)
Apr 23, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-04-23

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (April 22, 2025)...
Recorder Report Published 23 Apr, 2025 05:50am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (April 22, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      16100-16200
Gur                        15000-19000
Shakar                     17000-20000
Ghee (16 kg)                 7800-8600
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          36000-38000
Dal Mong (Washed)          34000-39000
Dal Mash (Sabat)           33000-36000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 23000-27000
Gram Black                 22000-24000
Dal Chana (Thin)           23500-25000
Dal Chana (Thick)          25000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    29000-30000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2025

grain grain crop

Comments

200 characters

Lahore Grain Market Rates

Climate change woes: PM for more global funding

KE asks Power Div for consultation on NEP

Underutilisation of MTL: report yet to be submitted to PM

Poverty rate in country to stand at 42.4pc: World Bank

Country’s GDP growth revised downward by IMF

Minister seeks details of proposed energy policies

Canals project: Sanaullah contacts Sindh political parties

Road blockades in Sindh disrupt fuel supply to upcountry

Registered persons: FBR expands scope of sales tax suspension

Space technology: PM expresses his desire to enhance ties with China

Read more stories