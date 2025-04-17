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BOP 11.11 Decreased By ▼ -0.06 (-0.54%)
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PAEL 46.49 Decreased By ▼ -0.34 (-0.73%)
PIAHCLA 17.53 Decreased By ▼ -0.31 (-1.74%)
PIBTL 10.49 Decreased By ▼ -0.13 (-1.22%)
POWER 11.84 Decreased By ▼ -0.33 (-2.71%)
PPL 169.68 Decreased By ▼ -3.03 (-1.75%)
PRL 34.51 Decreased By ▼ -1.51 (-4.19%)
PTC 22.62 Decreased By ▼ -0.64 (-2.75%)
SEARL 94.01 Decreased By ▼ -2.05 (-2.13%)
SSGC 39.77 Decreased By ▼ -1.57 (-3.8%)
SYM 14.18 Decreased By ▼ -0.26 (-1.8%)
TELE 7.32 Decreased By ▼ -0.06 (-0.81%)
TPLP 10.02 Decreased By ▼ -0.06 (-0.6%)
TRG 65.96 Decreased By ▼ -1.94 (-2.86%)
WAVESAPP 10.32 Increased By ▲ 0.32 (3.2%)
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Markets Print 2025-04-17

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 16, 2025)...
Recorder Report Published 17 Apr, 2025 05:42am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 16, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      16100-16200
Gur                        15000-19000
Shakar                     17000-20000
Ghee (16 kg)                 8250-8700
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          36000-38000
Dal Mong (Washed)          34000-39000
Dal Mash (Sabat)           33000-36000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 23000-27000
Gram Black                 22000-24000
Dal Chana (Thin)           23500-25000
Dal Chana (Thick)          25000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    29000-30000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Grains grain crop

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