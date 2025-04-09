AIRLINK 164.00 Decreased By ▼ -1.36 (-0.82%)
BOP 10.58 Increased By ▲ 0.19 (1.83%)
CNERGY 8.40 Increased By ▲ 0.57 (7.28%)
FCCL 47.24 Increased By ▲ 1.59 (3.48%)
FFL 15.30 Increased By ▲ 0.18 (1.19%)
FLYNG 26.45 Decreased By ▼ -0.03 (-0.11%)
HUBC 137.19 Increased By ▲ 1.91 (1.41%)
HUMNL 12.99 Increased By ▲ 0.14 (1.09%)
KEL 4.30 Increased By ▲ 0.11 (2.63%)
KOSM 5.63 Increased By ▲ 0.16 (2.93%)
MLCF 60.80 Increased By ▲ 1.37 (2.31%)
OGDC 215.60 Increased By ▲ 2.53 (1.19%)
PACE 5.54 Increased By ▲ 0.13 (2.4%)
PAEL 41.89 Decreased By ▼ -0.12 (-0.29%)
PIAHCLA 17.65 Increased By ▲ 0.60 (3.52%)
PIBTL 10.22 Increased By ▲ 0.29 (2.92%)
POWER 11.88 Increased By ▲ 0.09 (0.76%)
PPL 174.68 Decreased By ▼ -0.11 (-0.06%)
PRL 35.65 Increased By ▲ 1.29 (3.75%)
PTC 22.95 Increased By ▲ 0.25 (1.1%)
SEARL 95.08 Increased By ▲ 1.33 (1.42%)
SSGC 36.47 Increased By ▲ 0.36 (1%)
SYM 14.00 Increased By ▲ 0.52 (3.86%)
TELE 7.27 Increased By ▲ 0.15 (2.11%)
TPLP 10.25 Increased By ▲ 0.04 (0.39%)
TRG 61.93 Increased By ▲ 1.00 (1.64%)
WAVESAPP 10.39 Increased By ▲ 0.11 (1.07%)
WTL 1.31 Increased By ▲ 0.03 (2.34%)
YOUW 3.72 Increased By ▲ 0.02 (0.54%)
BR100 12,388 Increased By 74.4 (0.6%)
BR30 36,995 Increased By 487.9 (1.34%)
KSE100 115,532 Increased By 623 (0.54%)
KSE30 35,662 Increased By 120.4 (0.34%)
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Markets Print 2025-04-09

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (April 08, 2025)...
Recorder Report Published 09 Apr, 2025 05:46am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (April 08, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      16100-16200
Gur                        15000-19000
Shakar                     17000-20000
Ghee (16 kg)                 8250-8700
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          36000-38000
Dal Mong (Washed)          34000-39000
Dal Mash (Sabat)           33000-36000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 23000-27000
Gram Black                 22000-24000
Dal Chana (Thin)           23500-25000
Dal Chana (Thick)          25000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    29000-30000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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